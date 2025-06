Dans le souci de voir la partie orientale recouvrer la paix, le Prix Nobel de la paix et gynécologue obstétricien congolais, Denis Mukwege a, dans une déclaration, ce jeudi 12 juin 2025, rappelé les trois années d'occupation de la ville de Bunagana, dans la province du Nord-Kivu

Le Prix Nobel congolais a notamment, décrié l'installation des administrations illégales et parallèles crées par les occupants avant de dénoncer son impact négatif sur la population locale, mais également l'échec des tentatives diplomatiques visant à faire taire les armes. Il salue, cependant, la résolution 2773 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 21 février 2025 comme une voie de sortie de cette agression.

Et de noter : « Cela fait 3 ans, jour pour jour, que la cité commerciale stratégique de Bunagana, dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu, est occupée par les rebelles du M23, soutenus par le régime de Kigali, acculant la population congolaise soit à se déplacer en masse, soit à survivre dans la peur sous le joug des forces d'agression et d'occupation. Cela fait 3 ans que la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo (RDC), sont violées par le Rwanda qui méprise avec arrogance les principes de base de la charte des Nations Unies, impose ses ambitions expansionnistes et pille à grande échelle les minerais stratégiques congolais dans l'indifférence complice de la communauté internationale».

Denis Mukwege a également fustigé la position des autorités congolaises qui, selon lui, «n'ont jamais déployé la volonté politique nécessaire pour réformer le secteur de la sécurité, assainir la fonction publique et adopter une stratégie holistique de justice transitionnelle ».

Face à la dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie Est du pays, le Prix Nobel de la paix 2018 a lancé un message de solidarité et de responsabilité.

«En cette journée, nous tenons à exprimer notre solidarité avec les citoyens congolais qui vivent en zone occupée et invitons le gouvernement congolais et tous les acteurs impliqués dans la recherche de la stabilité et de la paix après 30 ans de guerre à retenir les leçons des erreurs du passé et à ne pas sacrifier la justice dans les négociations en cours, car seule la justice et des négociations pourront briser le cycle de la violence et de l'impunité et prévenir la répétition des conflits en RDC et dans la région des Grands Lacs africains », a-t-il lancé.

La cité de Bunagana, située à 100 km de Goma, dans le groupement de Jomba, territoire de Rutshuru, est sous occupation des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, depuis le 13 juin 2022. Il s'agit d'une ville stratégique puisque située à la frontière entre la RDC et l'Ouganda.