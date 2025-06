A l'occasion de votre anniversaire de naissance en ce mémorable et merveilleux jour, je tiens, au nom de la Direction Générale de l'Office de Gestion du Fret Multimodal, OGEFREM en sigle, de son personnel, et au mien propre, à vous adresser mes voeux les plus sincères de santé, de prospérité, de paix et de succès continu dans l'accomplissement de la noble mission que la providence vous a confiée pour notre pays, la République Démocratique du Congo.

Puisse cette nouvelle année de vie vous apporter force, sagesse et inspiration pour continuer à guider la mère patrie avec clairvoyance et dévouement sur les traces des pères de l'indépendance, pour la sauvegarde de son intégrité territoriale face à la voracité prédatrice des ennemis de notre peuple, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui.

Votre engagement nationaliste et patriotique constant pour le bien-être de nos concitoyens et la défense non négligeable de notre intégrité territoriale est une source d'inspiration et d'espérance pour l'ensemble des filles et fils de ce beau et grand pays.

Avec mes hommages les plus déférents, joyeux anniversaire, Excellence Monsieur le Président de la République, Garant de la Nation et de la souveraineté nationale.