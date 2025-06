Ile Maurice: Irfan Rahman honoré pour son engagement en faveur de la démocratie électorale

Le commissaire électoral de Maurice, Irfan Rahman, a reçu un hommage appuyé de la communauté internationale à l'occasion des 30 ans de l'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), célébrés lors de la Stockholm Conference on Electoral Integrity, en Suède. L'organisation a salué la contribution exceptionnelle d'Irfan Rahman à la consolidation des processus électoraux dans les États insulaires et au-delà.

La conférence, qui a réuni plus de 40 organes électoraux de pays membres de l'IDEA, s'est tenue en présence de la ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergard, et d'experts électoraux venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine.

«Irfan Rahman is a towering figure in the electoral world, the longest serving electoral commissioner in the world», a déclaré le secrétaire général de l'IDEA, Kevin Casas-Zamora, dans son discours d'ouverture. «Over many years, he has demonstrated an unfailing drive to improve the quality of electoral processes in Mauritius, often fighting against unfair criticism and disinformation», a-t-il ajouté.

Désinformation, manipulations numériques

Appelé à prononcer le keynote address de la conférence, Irfan Rahman a livré une analyse sans concession des menaces qui pèsent sur la démocratie électorale mondiale : désinformation, manipulations numériques, ingérences politiques, et pressions financières et institutionnelles croissantes sur les organes électoraux.

«We must confront the stark realities facing electoral democracy today. Electoral Management Bodies are under intense pressure. Public trust is fragile at the best of times», a déclaré Irfan Rahman, soulignant que les défis se multiplient pour les administrations électorales, même dans les démocraties établies.

Dans un hommage personnel, Kevin Casas-Zamora a rappelé qu'Irfan Rahman a été un témoin de première ligne de l'évolution des systèmes électoraux sur les trois dernières décennies. Il a notamment joué un rôle clé dans l'adhésion de Maurice à l'IDEA en 1999 et demeure une voix influente dans les discussions sur l'intégrité électorale à l'échelle mondiale.

Le commissaire électoral mauricien a également abordé le rôle croissant des technologies numériques, à la fois comme instruments de modernisation et vecteurs de nouvelles vulnérabilités, ainsi que l'impact du changement climatique sur les processus démocratiques dans les États insulaires. «As Small Island Developing States, we are the most vulnerable to climate change which can undermine our democratic institutions», a-t-il prévenu. Face à ces défis, il a salué l'engagement de l'IDEA à soutenir les petits États insulaires en développement : «IDEA has taken the lead in raising awareness about the link between climate change and democracy, promoting inclusive governance, and supporting SIDS in their efforts.» «If IDEA did not exist, it would be necessary to invent it», a conclu Irfan Rahman, paraphrasant Voltaire, avant de réaffirmer son attachement à la coopération internationale en matière électorale.

Le commissaire mauricien a également mis en lumière le riche héritage électoral de Maurice, rappelant que la Commission électorale y a été instituée dès 1958, soit dix ans avant l'Indépendance, et reste l'une des plus anciennes de l'hémisphère Sud.