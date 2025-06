Congo-Kinshasa: 'Kongo Music Expo' 2025 à la Halle de la Gombe - Vincent Kunda sélectionné parmi les panélistes de la conférence

Le rôle de la musique dans la société figure parmi les thèmes principaux qui seront développés lors de la conférence " Kongo Music Expo" prévue du 17 au 21 juin à l'institut français de Kinshasa (IFK) en République Démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris de l'un des panélistes lors d'un entretien.

«L'artiste et l'engagement : quand la musique défend des causes», est l'une des thématiques du panel que nous allons décortiquer ensemble le 19 juin 2025 au cours de cette rencontre importante autour du rôle de la musique dans notre société, dans le cadre de »Kongo Music Expo » à la Halle de la Gombe (IFK) à Kinshasa », a confirmé Vincent Kunda, artiste et panéliste.

«La musique n'est pas qu'un art, elle est aussi une voix, un cri et un espoir. Elle peut éveiller les consciences, dénoncer les injustices et porter des combats collectifs. J'invite chaleureusement toutes et tous à venir assister à ce moment d'échange, de réflexion, de débat ainsi que de partage», a-t-il renchéri.

Des idées, opportunités, talents et spectacles sont des éléments constituants de cette rencontre qui va réunir les professionnels de la filière musicale du Congo, d'Afrique et de l'Europe autour des différents thèmes. Plusieurs autres thèmes tels que l'économie de la musique ; la musique et le numérique ; les droits d'auteur...seront au menu de ladite conférence dont l'objectif est de repenser l'avenir de la musique en RDC et en Afrique.

« Kongo music expo est une occasion de démontrer que la musique peut fédérer les imaginaires et dessiner un autre rapport au monde», a rassuré Vincent Kunda.

Pour lui, la culture est un levier de transformation sociale et écologique. Car, soutient-il, il existe autant de projets culturels et artistiques qui placent la créativité au coeur des enjeux écologiques, dans une logique participative et durable.

« Nous sommes de la génération qui croit à la puissance de la créativité pour construire un avenir plus conscient, plus solidaire et plus poétique. Avec calme et vision, nous incarnons cette génération qui croit à la puissance des gestes et des symboles pour faire émerger un avenir plus juste (...)», a déclaré le panéliste.

Basé à Kinshasa, Vincent Kunda est un artiste-opérateur culturel congolais et initiateur du festival socio-culturel et environnemental "Kongo River" qui mène depuis plusieurs années une réflexion engagée sur le rôle des expressions artistiques dans la transformation écologique et sociale.