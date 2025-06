Depuis son investiture, intervenue en date du 11 juin 2024, devant la Représentation nationale, le Gouvernement congolais, que dirige Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, compte une année d'existence. Un chemin difficile parcouru dans un contexte très particulier secoué par une crise sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'Est de la RDC, mais aussi par plusieurs autres urgences étatiques. Malgré ce tableau à la fois complexe et alarmant, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, note, cependant, avec fierté, un grand nombre d'avancées majeures réalisées, notamment dans son propre secteur, dans une dynamique de résilience profonde et d'engagement croissant pour répondre aux attentes les plus pressantes des congolais.

Dans un visuel publié, justement, cette semaine, sur la toile, Patrick Muyaya évoque, en effet, des réformes audacieuses qui ont permis l'assainissement du secteur des médias en RDC, la restructuration de la presse nationale et la modernisation des publics, en l'occurrence l'Agence Congolaise de Presse (ACP) et la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC).

Le Porte-parole du Gouvernement place également dans son escarcelle le succès récolté par le front médiatique face à la manipulation entourant l'agression rwandaise dans l'Est du pays.

"Nous faisons face à une guerre hybride qui combine à la fois les armes sur le terrain, mais aussi une guerre informationnelle et tout ce qui vient avec les nouvelles technologies. Dans notre stratégie de riposte, la première chose qu'il fallait avoir c'est l'intelligence, qui nous a permis aujourd'hui, autour du président de la République, de comprendre les différents tentacules et le modus operandi de nos ennemis rwandais. Le Rwanda, c'est l'empire du mensonge, c'est l'un des pays qui produisent le plus de manière industrielle de mensonges au quotidien. Ils inoculent ce venin dans notre écosystème en utilisant ce concept de poison rwandais. Nous avons mis un dispositif qui, aujourd'hui, nous permet, avec moins d'énergie, de déconstruire tous ses narratifs du mensonge. Le narratif qui accompagne le Rwanda dans cette guerre d'invasion, de pillage, n'est fondé que sur le mensonge, discours de haine, ciblage des personnes à morphologie tutsie. C'est complètement faux, dans un pays qui a 450 tribus, où tout le monde vit en paix", démontre le Ministre Muyaya.

Vers de nouveaux succès

Parlant de la bataille de l'instauration du nouveau narratif, il a souligné des progrès de grande ampleur alignés pour, au-delà de moderniser les médias publics, permettre le basculement réel vers la Télévision Numérique Terrestre en RDC. "Nous avons des studios totalement modernisés en cours d'installation, sur la télévision nationale, ce qui est vu n'est que le minimum de ce que nous planifions. Il ne suffit pas de quitter le mode échographique pour passer au 4K, il y a un travail à poursuivre. Il faut regarder les questions liées au personnel, les questions des provinces. La TNT c'est une révolution qui est arrivée dans le secteur avec l'Union internationale de la Télécommunication qui divise le pays par canal ou par fréquence. Il était question pour nous de diversifier parce qu'aujourd'hui, dans le langage supposé par la migration, on ne devrait plus parler des chaines de télévision. On devrait parler d'éditeurs de programmes. Très peu de gens le savent. Il fallait non seulement quitter les médias classiques qui émettaient sur analogique, faire exploser des fréquences pour aller vers des chaînes thématiques.

Si vous regardez le nombre de chaînes, leurs contenus, la compréhension du processus est très laborieuse. Ce que nous avons fait, il n'y a pas longtemps, c'est que j'avais encore tenu une réunion en tant que Président du Comité national de migration vers la TNT, où aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser des discussions avec un prestataire qui pourra nous permettre de continuer le déploiement dans le pays. L'objectif n'était pas d'abord de fermer les chaînes, mais d'avoir des chaînes qui doivent être connues administrativement et s'acquitter de leurs obligations. L'autre objectif était de voir leurs capacités techniques. Aujourd'hui, si vous allez au centre de Binza, il n'y a pas de chaînes qui sont diffusées sur des laptops comme vécu à l'époque. Cela procède aussi du travail d'assainissement qu'on a commencé", a démontré, plus loin, dans sa communication, Patrick Muyaya Katembwe, qui, depuis son avènement au sein de l'Exécutif central, ne jure que par des actes concrets qui puissent ouvrir la voie à la matérialisation de la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat.