Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, avec l'expression de nos hommages les plus déférents,

A l'occasion de votre 62e anniversaire de naissance célébré ce jour, le Conseil d'Administration, la Direction Générale ainsi que l'ensemble du personnel de l'Office des Routes ont le réel privilège de vous souhaiter un heureux et joyeux anniversaire de naissance.

Nous célébrons avec gratitude et admiration votre leadership visionnaire et votre engagement indéfectible pour désengorger le secteur routier en République Démocratique du Congo qui connaît un vent nouveau.

Votre dévouement à la cause du progrès, à la paix et à la prospérité pour le Congolais, inspire et guide notre action au quotidien.

A l'occasion de votre anniversaire de naissance, nous implorons le Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, de bénir votre vie dans l'exécution de vos lourdes charges, afin de conduire à bon port la République Démocratique du Congo.

Nous formulons nos voeux de succès, santé et bonheur. Que cette nouvelle année de votre vie soit marquée par des réalisations encore plus grandes et des victoires éclatantes à tous les niveaux ainsi que la consolidation de la paix et la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo, en ce temps où notre beau pays fait face à une occupation injuste lui imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23/AFC.