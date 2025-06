Maroc: Hassan Sentissi El Idrissi - La transition vers une économie décarbonée, un impératif stratégique

La transition vers une économie décarbonée est devenue un impératif stratégique et une opportunité sans précédent pour le Maroc, a souligné, jeudi à Marrakech, le président de la Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX), Hassan Sentissi El Idrissi.

Cette transition représente bien plus qu'une obligation, il s'agit d'une "chance historique", a ajouté M. El Idrissi qui intervenait à l'ouverture des Régionales de la décarbonation et de la durabilité.

"La typologie verte européenne structure désormais les financements internationaux, tandis que la nouvelle directive sur la durabilité des entreprises impose des exigences accrues sur toute la chaîne de valeur", a-t-il dit, précisant que les grands groupes internationaux intègrent désormais "un reporting carbone rigoureux" dans leurs critères d'achat.

"Sous l'impulsion visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a choisi d'anticiper ces mutations. Notre ambition n'est pas de suivre les normes, mais de devenir un acteur de référence dans l'économie bas carbone", a fait noter le président de l'ASMEX.

Ce processus signifie moins de dépendance énergétique, plus de souveraineté industrielle, une valeur ajoutée plus forte et une attractivité renforcée pour les investisseurs et les talents tout en préservant l'environnement, a-t-il enchaîné, relevant que la décarbonation n'est pas l'affaire des seuls grands groupes, elle concerne les coopératives agricoles, les artisans, les industries locales et les acteurs du tourisme, rapporte la MAP.

"Notre Caravane des Régionales de la décarbonation n'est pas un simple outil de communication, mais un dispositif opérationnel ancré dans les territoires. Nous mobilisons financements, formations, partenariats technologiques et certifications adaptées pour accompagner chaque entreprise marocaine dans sa transition", a soutenu M. El Idrissi.

Dans le même sillage, Badia Bitar, qui s'exprimait au nom du président de la Chambre du commerce, de l'industrie et des services de Marrakech-Safi, a indiqué que cette initiative stratégique s'inscrit pleinement dans les priorités du Maroc et de la région Marrakech-Safi en matière de transition énergétique et de développement durable.

La décarbonation et la durabilité ne sont plus des choix, mais des impératifs, a fait remarquer Mme Bitar, soulignant que la décarbonation s'inscrit dans les engagements du Maroc en matière de lutte contre le changement climatique, notamment à travers sa stratégie nationale du développement durable et sa contribution déterminée au niveau national visant une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.

Ces efforts, loin d'être une contrainte, constituent un véritable levier de compétitivité, notamment face à des partenaires internationaux de plus en plus exigeants en matière de traçabilité, d'empreinte carbone et de conformité aux normes environnementales, a-t-elle expliqué avant de conclure que "miser sur la durabilité d'aujourd'hui, c'est anticiper les défis de demain".

La caravane des Régionales de la décarbonation et de la durabilité, organisée par l'ASMEX et ENGIE, en partenariat avec des acteurs clés, réunit pendant une journée des experts, des institutions publiques et des parties prenantes pour échanger sur les enjeux environnementaux actuels.

L'objectif est de présenter les énergies appropriées pour réussir la décarbonation, d'identifier des opportunités d'innovation et de collaboration en matière de transition énergétique et de réduction de l'empreinte carbone, de renforcer la compétitivité des exportations marocaines en intégrant des pratiques durables et en adoptant des solutions respectueuses de l'environnement, et de promouvoir la durabilité dans le secteur de l'export, en encourageant les acteurs économiques à s'engager dans une démarche responsable et innovante.