Madagascar/Angola: COSAFA Cup - Les Barea A' défient l'Angola aujourd'hui

Les Barea A' de Madagascar relèvent un nouveau défi dans les demi-finales de la COSAFA Cup 2025, au Toyota Stadium de Mangaung, Bloemfontein, en Afrique du Sud, ce vendredi 12 juin 2025 à 16h00 (heure locale). Qualifiés en tête de leur groupe C avec 4 points, les protégés de Rôrô Rakotondrabe affrontent l'Angola, une équipe redoutable et favorite de la compétition.

Dax Andriamirado et ses coéquipiers rencontreront le redoutable Angolais, ce jour, pour les demi-finales de la COSAFA Cup, au Toyota Stadium, en Afrique du Sud, à 16 heures. L'Angola, championne en titre de la COSAFA Cup 2024, arrive avec un bilan impressionnant, deux victoires et un nul en phase de groupes, pour un total de 6 buts marqués, dont 4 de la tête. Parmi les joueurs à surveiller, Lurindo Aurelio, le numéro 19, s'est illustré avec 4 buts, dont 3 de la tête et 1 sur penalty. Coach Rôrô, conscient de l'enjeu, a détaillé la préparation de son équipe : « Nous nous sommes bien préparés depuis la fin des matchs de groupe contre Eswatini, que ce soit physiquement, tactiquement et mentalement. Tous les joueurs sont en bonne santé. L'Angola est un adversaire que nous connaissons bien, moi et l'entraîneur adverse, Pedro Gonçalves, car nous sommes amis ».

Rôrô a souligné l'effort fourni pour ajuster son équipe : « Le temps dont nous disposions a été utilisé pour préparer et récupérer certains joueurs qui ont plus de temps de jeu. L'Angola est une équipe grande, physique et longue, championne sortante. Ils sont favoris, mais nos entraînements, notre attitude et la motivation des joueurs nous donnent confiance pour réaliser un bon match ». Face à cette opposition physique, le sélectionneur malgache insiste sur la nécessité d'un engagement total. « Il faudra donner à 150 %, être très concentrés, solides et surtout efficaces si nous voulons les battre », a-t-il souligné. Après une qualification obtenue dans la douleur grâce à une victoire 1-0 contre la Tanzanie et un nul 1-1 face à Eswatini, les Barea A' abordent ce duel avec détermination.