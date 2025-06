Madagascar: Ravinala Airports - 42 employés méritants décorés

Ravinala Airports récompense ses employés méritants. Une cérémonie de remise de médailles du travail a eu lieu le 2 juin dernier à Antananarivo et Nosy Be, les deux aéroports internationaux gérés par l'entreprise. En tout, 42 employés dont 39 à Antananarivo et 3 à Nosy Be ont eu droit à des décorations.

Plus précisément 25 médailles d'argent et 17 médailles de bronze ont été décernées. Une occasion saisie par le directeur général de Ravinala Airports, Daniel Lefebvre, pour souligner l'importance du collectif. « La fidélité et l'engagement des collaborateurs de Ravinala Airports sont les piliers de l'entreprise. Cette reconnaissance incarne les efforts et la passion de nos collaborateurs, mais, elle est aussi la preuve de l'esprit d'équipe qui nous a permis d'être certifiés Best Places to Work : un lieu où il fait bon de travailler, ensemble, dans une même vision. Nous travaillons sans relâche pour fidéliser et former nos équipes », a-t-il déclaré. Quant à la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, elle a rappelé l'importance de la reconnaissance institutionnelle : « Cette cérémonie est très importante car elle permet de célébrer les réalisations des collaborateurs de Ravinala Airports. La présence du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique permet de valoriser non seulement l'entreprise et sa manière de fidéliser ses collaborateurs mais surtout les efforts des récipiendaires des médailles du travail. Cette cérémonie reflète la valeur accordée à la carrière et à l'engagement des salariés », a-t-elle indiqué.