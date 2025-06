Madagascar: Salon ITM 2025 - Le pays au coeur du tourisme régional

Le plus grand événement touristique de l'océan Indien a ouvert ses portes hier à Ivato, réunissant professionnels, décideurs et amoureux de voyages autour de l'avenir du secteur. L'événement s'impose comme la vitrine du potentiel touristique malgache et de la coopération régionale.

Du 12 au 15 juin 2025, le Centre de Conférences Internationales d'Ivato (CCI Ivato) accueille la 11e édition de l'International Tourism Fair Madagascar (ITM). Organisé par l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), avec le soutien du gouvernement, cet événement réunit les acteurs du tourisme de l'ensemble de la région, affirmant la position de Madagascar comme pôle stratégique de l'industrie touristique dans l'océan Indien. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du Président Andry Rajoelina, qui a rappelé l'importance du secteur dans le développement socio-économique du pays. « Le tourisme est un levier essentiel de croissance, de création d'emplois et de valorisation de notre patrimoine », a-t-il déclaré.

Grande envergure

Cette édition 2025 est marquée par la tenue, en parallèle, de l'assemblée générale des Îles Vanille. À cette occasion, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, a accueilli son homologue mauricien, l'Honorable Jean Sydney Pierre, qui a souligné l'importance de renforcer la coopération régionale : « Nous avons l'opportunité de positionner les régions des Îles Vanille sur la carte du monde et de valoriser leur complémentarité ». Les délégations des Seychelles, de La Réunion, de Mayotte et des Comores sont également présentes, témoignant d'une volonté commune de promouvoir un tourisme intégré, durable et compétitif à l'échelle régionale.

Programme riche

L'ITM 2025 propose un programme varié qui s'adresse aussi bien aux professionnels qu'au grand public, avec des expositions valorisant les trésors naturels, culturels et artisanaux de Madagascar, des offres promotionnelles pour stimuler les voyages intérieurs et internationaux, des conférences et panels, des rencontres B2B pour favoriser les échanges entre opérateurs et investisseurs et des animations festives et interactives. Au-delà des stands et des échanges, le salon se veut une plateforme de réflexion sur l'avenir du tourisme. Il offre à Madagascar l'opportunité de renforcer son attractivité, d'attirer de nouveaux investissements, et de consolider son positionnement comme destination incontournable de l'océan Indien.