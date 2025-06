Madagascar: Développement rural - Mise en place d'une stratégie d'intégration de l'égalité femmes-hommes

L'Organisation pour le Soutien au Développement Rural de Madagascar (OSDRM), un programme de la fondation Aga Khan a officiellement présenté hier sa stratégie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble de ses domaines d'intervention. Une initiative qui s'inscrit dans une volonté d'intégrer pleinement la dimension genre dans les actions de développement menées en milieu rural.

Selon Rivosoa Rabetokotany, directeur de programme à l'OSDRM, l'enjeu est de taille : « Promouvoir l'égalité de genre dans les communautés rurales est un défi. Chaque société a ses propres représentations culturelles, notamment en ce qui concerne les rôles attribués aux femmes et aux hommes. » Pour répondre à cette réalité, l'OSDRM a élaboré une stratégie adaptable, conçue en fonction des spécificités socioculturelles et économiques de chaque région d'intervention. « Ce plan est construit à partir des pratiques locales et des contextes propres à chaque zone. Il permet de définir des actions concrètes et adaptées pour renforcer l'égalité de genre dans tous les projets que nous mettons en oeuvre », précise-t-elle.

Inégalités

Les inégalités entre les sexes demeurent particulièrement marquées en milieu rural, que ce soit dans l'agriculture, l'éducation, l'accès à la terre ou les droits sociaux. Dans de nombreuses zones, les femmes sont rarement propriétaires de terres. Elles disposent de moins d'opportunités que les hommes. « Dans le domaine de l'éducation, par exemple, les filles quittent plus souvent l'école pour se marier précocement, contrairement aux garçons. Or, les chances de réussir dans la vie devraient être équitables pour tous », affirme Rivosoa Rabetokotany. La stratégie sera mise en oeuvre dans huit régions : Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Sava, Diana, Sofia, Analanjirofo et Melaky. Dans chacune de ces zones, un diagnostic préalable est réalisé afin d'identifier les besoins spécifiques des communautés locales. Ces études de terrain permettent à l'OSDRM de concevoir des actions ciblées et pertinentes. L'organisation dispose également d'un outil d'évaluation appelé « Gender Equality », qui permet de mesurer les écarts entre les sexes dans les domaines clés du développement. « C'est grâce à cette stratégie que nous pouvons planifier efficacement les activités à mener. Elle nous sert de boussole », indique toujours le directeur de programme.

Concret

Ce plan stratégique, déployé sur une période de cinq ans (2025-2030), vise des résultats tangibles. Certaines initiatives ont déjà été lancées, comme l'octroi de titres fonciers à des femmes ayant pu acheter des terrains grâce à leur épargne. L'OSDRM soutient également les agriculteurs, femmes et hommes, dans la gestion de leurs finances, en les accompagnants dans la procédure d'enregistrement des terres à leur propre nom. L'objectif est clair : garantir une égalité réelle d'accès aux ressources et aux opportunités pour améliorer les conditions de vie des populations rurales et bâtir un avenir plus équitable.