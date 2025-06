Congo-Kinshasa: Mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce pour prévenir les violences sexuelles en Ituri

Une initiative visant à renforcer la prévention des violences sexuelles a été lancée a été lancée à Bunia dans la province de l'Ituri. Le Centre de Résolution des Conflits (CRC), en collaboration avec le Forum de Paix de Beni, a organisé une formation de cinq jours destinée aux acteurs communautaires et étatiques du territoire d'Irumu. Cette formation, débutée le jeudi 12 juin 2025, vise à établir un système d'alerte précoce pour détecter et prévenir les violences sexuelles dans les zones affectées par les conflits armés.

Des représentants des chefs coutumiers, des communautés locales, des structures de la jeunesse et des autorités étatiques participent à cet atelier. Selon Papy Kasereka, responsable du Forum de la paix de Beni et principal formateur, l'objectif est de doter les participants des compétences nécessaires pour identifier les signes avant-coureurs de violences et les transmettre aux autorités compétentes pour une intervention rapide.

"Nous voulons esquisser les compétences nécessaires pour détecter les premiers signes de violences, transmettre auprès des autorités étatiques pour que ces derniers puissent s'ajouter," a-t-il déclaré.

Une réponse aux défis sécuritaires locaux

Jean-Pierre Lebisabo, représentant des chefs coutumiers, a souligné que cette formation vient combler les lacunes dans la collecte et l'analyse des données sécuritaires, notamment en ce qui concerne les conflits fonciers.

"Auparavant, on récoltait des données mais il y avait des failles, surtout sur les analyses des collectes de données et voilà que le CRC vient nous édifier et ajouter en plus," a-t-il affirmé.

Cette initiative intervient dans un contexte où l'Ituri est confrontée à une recrudescence des violences sexuelles, notamment dans les sites de déplacés. Selon des rapports récents, plus de 300 cas de violences sexuelles ont été recensés en 2024 dans le site des déplacés de Rho, situé à environ 100 kilomètres de Bunia, dans le territoire de Djugu . Ces chiffres alarmants soulignent l'urgence de mettre en place des mécanismes efficaces de prévention et de réponse.

Vers une meilleure coordination communautaire

La formation vise également à établir une coordination efficace entre les communautés locales et les autorités pour une réponse rapide aux incidents de violences sexuelles. En renforçant les capacités des acteurs locaux, cette initiative aspire à créer un réseau d'alerte précoce capable de prévenir les violences et de protéger les populations vulnérables.

Cette démarche s'inscrit dans une série d'efforts déployés par diverses organisations pour lutter contre les violences sexuelles en Ituri, notamment à travers des formations, des campagnes de sensibilisation et le renforcement des mécanismes de protection des victimes.

En somme, cette formation représente une étape cruciale dans la lutte contre les violences sexuelles en Ituri, en mettant l'accent sur la prévention, la détection précoce et la coordination communautaire.