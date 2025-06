Congo-Brazzaville: Activités génératrices de revenus - Des attestations de fin de formation remises à des réfugiées centrafricaines handicapées vivant au Congo

Des femmes centrafricaines vivant au Congo avec handicap exerçant des activités génératrices de revenus ont reçu, le 7 juin à Brazzaville, des certificats de fin de formation après quelques mois d'apprentissage sur « Top vente », au centre Congo entreprise développement, une organisation non gouvernementale européenne.

La formation a permis aux bénéficiaires femmes et à celles exerçant en pâtisserie, couture, coiffure et dans le petit commerce de bénéficier des connaissances sur la gestion des stocks et de la clientèle. La cérémonie de remise des attestations s'est déroulée en présence de la représentante de l'Institut européen de coopération et de développement, Mariana Vallo Dacampo, ainsi que des représentants des organisations du systèmes des Nations unies et des Affaires sociales. Elle a coïncidé avec la journée portes ouvertes du Centre Congo entreprise développement.

Les bénéficiaires de la formation ont témoigné que l'initiative prise par le Collectif lamuka a ouvert leurs portes d'entrepreneuriat. Une apprenante a indiqué qu'elle ne s'attendait pas qu'un jour elle devrait être formée. Le diplôme lui donnera le courage d'entreprendre et d'envisager son avenir avec sérénité. Elle a invité ses consœurs à se former également.

La présidente du Collectif lamuka, Gustavine Louzolo, a salué la disponibilité des formateurs et des apprenants tout en saluant les résultats obtenus au terme de la formation. D'après elle, les formateurs ont été à la hauteur de leur tâche parce que la formation a été inclusive. « Je tiens aussi à féliciter mes membres qui ont tenu bon et adhéré à ma vision. Je sais que ce n'est pas facile pour vous qui êtes pour la plupart handicapées. Il y a eu des difficultés liées au transport ou au problème de tricycle. Toutefois, cette contrainte ne vous a pas démotivées. Vous avez suivi la formation jusqu'à la fin. Je suis très heureuse de vous voir recevoir vos certificats », a-t-elle dit.

Par ailleurs, elle a salué la gratitude des partenaires techniques et financiers de leur appui multiforme pour l'accompagnement et le suivi des bénéficiaires en Top-vente. Elle a assuré les partcipantes à la formation de la réception du don du Fonds des Nations unies pour la population composé des fours et de cuisinières. « Avec leur soutien, l'aide du ministère des Affaires sociales et nos partenaires, nous estimons parvenir à l'atteinte de nos objectifs », a dit Gustavine Louzolo avant de « déplorer les difficultés de transport occasionnant l'abandon de la formation par une femme handicapée ».