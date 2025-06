Sénégal: Sciences et technologies - FORCE N aux côtés des jeunes pour atteindre l'excellence

Dakar — L'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (ex-UVS) a mis en place un programme dénommé FORCE-N ou "Formations ouvertes pour le renforcement des compétences, de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans le numérique".

"A travers sa composante STEMD, FORCE-N apporte son soutien aux lycées et collèges du Sénégal pour atteindre l'excellence en matière de formation aux sciences, à la technologie, aux mathématiques et au numérique, à travers l'installation de salles informatiques, de salles de travaux pratiques et de dotation d'ordinateurs aux élèves des classes de première et terminale des séries S1 et S3", a confié le directeur dudit programme, Seydina Moussa Ndiaye, lors d'un point de presse.

Lancé en novembre 2021 pour une durée de six ans, le programme FORCE-N vise donc à contribuer à la transformation structurelle de l'économie du Sénégal, à travers notamment la promotion d'une économie numérique inclusive et le développement des compétences dans les métiers du numérique.

Seydina Moussa Ndiaye, faisant le bilan du programme, a souligné que FORCE-N a financé plus de 394 projets, formé 4369 jeunes à l'entrepreunariat numérique et financé plus de 26000 en emploi par le biais de la certification. On lui doit aussi 446 emplois créés, à travers les startups soutenues.

Plus de 32.000 jeunes ont par ailleurs été certifiés, dont 11704 jeunes femmes, et 31 963 jeunes mis en contact pour un emploi.

En deux ans, "10755 collégiens suivent au moins un cours de base ; 5505 lycéens fréquentent au moins un cours de base ; 32 444 étudiants et élèves ont participé à des activités de promotion de culture scientifique".

Le programme "Formations ouvertes pour le renforcement des compétences, de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans le numérique" a été mis en place avec l'accompagnement de Mastercard Foundation.