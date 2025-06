Sénégal: Hajj - Le Projet Adahi annonce avoir conclu ses 'opérations avec succès'

Dakar — Le Projet d'utilisation du hady et des adahi (Adahi) du Royaume d'Arabie Saoudite visant à faciliter aux pèlerins les rituels de sacrifice et d'aumône annonce avoir officiellement conclu ses opérations pour la saison du Hajj 1446H, en abattant et en transformant avec succès plus de 820 000 bêtes.

Selon un communiqué transmis à l'APS, "cette réussite exceptionnelle témoigne de l'engagement continu du projet à répondre aux besoins des pèlerins et à garantir une livraison fiable, ponctuelle et de haute qualité de viande d'Adahi aux bénéficiaires éligibles".

Cité par la même source, Saad Al-Wabel, superviseur général du projet Adahi, a déclaré que "le projet a conclu ses opérations pour cette saison avec une efficacité optimale, grâce à l'utilisation de sept installations opérationnelles équipées des dernières technologies".

Selon lui, "ces installations ont permis d'accélérer les procédures d'abattage et de transformation tout en maintenant les normes les plus strictes en matière de sécurité sanitaire de la viande".

Al-Wabel a également indiqué qu'au cours de cette saison du Hajj, le projet a connu la mise en oeuvre réussie d'une technologie de congélation instantanée, qui abaisse instantanément la température de la viande après l'abattage afin d'en préserver la qualité et de minimiser les risques de contamination pendant le transport et le stockage.

De plus, 130 unités de congélation industrielles "ont été utilisées, pour une capacité combinée de plus de 820 000 oudhiyas".

Le projet déclare avoir distribué avec succès plus de 360 000 kilogrammes de viande Adahi, tant au Royaume qu'à l'étranger, grâce à des méthodes logistiques avancées garantissant transparence et efficacité grâce à la coopération et au partenariat avec 54 organisations caritatives.

Saad Al-Wabel, superviseur général, a réaffirmé l'engagement indéfectible du projet Adahi à améliorer ses programmes et ses activités opérationnelles afin d'offrir les meilleurs services aux pèlerins et aux bénéficiaires, et à renforcer son rôle de soutien aux efforts humanitaires et sociaux avec le plus grand professionnalisme et l'excellence.

Le Projet du Royaume d'Arabie saoudite pour l'utilisation de Hady et Adahi (Adahi) est un projet national majeur qui vise à faciliter l'accomplissement des rituels religieux du hady, de l'adhaqiya, de la fidya, ainsi que des actes de charité et de l'aqqiqa, destinés aux hôtes du Haram (pèlerins, visiteurs et omra effectués toute l'année à La Mecque).

Ce projet constitue un pilier essentiel de la Vision nationale du Royaume d'Arabie Saoudite pour 2030, qui ambitionne d'établir une synergie entre les secteurs publics, privés et à but non lucratif afin d'offrir les meilleures conditions d'accueil aux visiteurs des Lieux saints. Il est mis en oeuvre par la Commission royale de La Mecque et des Lieux saints

Pour cette saison du Hajj, le projet déclare avoir noué des partenariats opérationnels stratégiques avec des entités gouvernementales, réglementaires et exécutives clés.