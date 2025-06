Sénégal: La CAF veut faire de la CAN 2024 une vitrine pour le football féminin africain (responsable)

Dakar — La Coupe d'Afrique des nations féminine de football, prévue du 5 au 26 juillet prochains au Maroc, constitue une occasion pour l'Afrique de démontrer sa capacité à "organiser" des compétitions féminines de "haut niveau", et à impulser un nouvel élan au football féminin africain, a déclaré la responsable du développement du football féminin de la CAF, l'Ethiopienne Meskerem Tadesse Goshime, qui a salué "la pleine ascension" de cette catégorie sur le continent.

"Nous voulons aller plus loin qu'un simple palmarès. L'objectif, c'est d'affirmer que l'Afrique est capable d'organiser des compétitions de haut niveau pour les femmes. Et surtout, de laisser un héritage", a-t-elle dit, dans un entretien publié, vendredi, sur le site internet de la CAF.

Cette CAN féminine doit permettre de "renforcer les structures nationales, de révéler nos talents, de consolider le football féminin africain sur le long terme. Nous espérons un tournoi inspirant, disputé, et porteur d'un nouvel élan", a estimé Mme Goshime.

L'ancienne Secrétaire générale adjointe par intérim de la Fédération éthiopienne de football, a salué la "pleine ascension" du football féminin sur le continent, soulignant le talent, la résilience et la détermination des sélections africaines, lors des dernières compétitions mondiales.

Le Nigeria, onze fois champion d'Afrique, l'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre et le Maroc ont atteint les huitièmes de finales de la dernière Coupe du monde de la catégorie. Les Super Falcons du Nigeria ont été sorties dans les séances de tirs au but par l'Angleterre, finaliste de cette édition.

"L'Afrique est aujourd'hui prise au sérieux", a-t-elle ajouté, rappelant, cependant, qu"il reste du chemin" à faire.

"Nous devons continuer à investir, à structurer, à professionnaliser (le football féminin). Et nous devons garantir l'accès à des opportunités équitables pour toutes. En regardant vers les prochaines Coupes du monde U20, U17 ou les compétitions interclubs, nous sommes impatients de voir jusqu'où nos équipes peuvent aller", a souligné l'Ethiopienne qui a rejoint la CAF en fin 2018.

Pour cette édition de la CAN, elle annonce que des initiatives de développement durable pour le football féminin seront mises en place pour "renforcer l'écosystème du football féminin, développer les compétences, et poser des bases solides pour l'avenir".

Meskerem Tadesse Goshime a également fait savoir que "la CAF souhaite faire vivre l'émotion de la CAN féminine au plus grand nombre, en Afrique et au-delà, en collaborant étroitement avec des partenaires médias locaux et internationaux pour assurer une diffusion large" de cette quinzième édition de la CAN féminine.

"Cela passe par des campagnes digitales multilingues, des contenus en immersion, des récits centrés sur les joueuses, et une accessibilité maximale en télévision et streaming", a ajouté l'ancienne membre du Comité d'organisation du football féminin de la CAF.

Le royaume chérifien va accueillir cette compétition pour la deuxième fois de suite. L'Afrique du Sud, tenante du titre, a remporté la dernière édition tenue en 2022, au Maroc.

Le Sénégal va prendre part à sa troisième phase finale de CAN féminine, après celles organisées en Guinée Équatoriale (2012) et au Maroc (2022). Les Lionnes sont logées dans le groupe A, avec le Maroc (pays hôte), la Zambie, et la République démocratique du Congo. Huit autres équipes prennent part à la compétition.

Lors de cette dernière édition, les Lionnes avaient atteint les quarts de finale. Le Sénégal avait été éliminé par la Zambie, par 4 tirs au but à 2.

Le Nigeria est la nation la plus titrée, avec 11 trophées (1991, 1995, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018).

La Guinée Équatoriale a remporté la CAN féminine à deux reprises (2008 et 2012). L'Afrique du Sud est la tenante du titre.

Voici le tirage au sort au complet :

Groupe A : Maroc, Zambie, Sénégal, RD Congo

Groupe B : Nigeria, Tunisie, Algérie, Botswana

Groupe C : Afrique du Sud, Ghana, Mali, Tanzanie