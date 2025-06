Sénégal: Les évêques sénégalais invitent l'Etat à 'une bonne préparation' de la campagne agricole

Dakar — Les évêques du Sénégal ont invité vendredi les autorités étatiques à une bonne préparation de la campagne agricole en vue d'une "réelle souveraineté alimentaire".

"(...) Les évêques exhortent au travail de la terre et invitent les autorités étatiques à une bonne préparation de la campagne agricole, en vue d'une réelle souveraineté alimentaire", a déclaré leur porte-parole du jour, l'évêque de Ziguinchor, Monseigneur Jean Baptiste Valter Manga.

Il s'exprimait lors de la conférence de presse sanctionnant la fin de la deuxième session d'ordination des évêques du Sénégal, tenue de mercredi à vendredi, au Cap des Biches (Dakar).

Chaque année, après la tenue du pèlerinage national marial de Popenguine, les évêques du Sénégal se retirent au foyer de charité du Cap des Biches pour leur deuxième session ordinaire de l'année pastorale.

Ils encouragent également toutes "les mesures qui seront prises par l'Etat et les collectivités locales pour mieux faire face à la hantise d'éventuelles inondations" dans laquelle "beaucoup de populations vivent déjà", a indiqué Jean Baptiste Valter Manga

Les évêques invitent ces dernières "à respecter les règles civiques de base, en prenant soin de leur environnement et en observant toutes les normes de sécurité".

Concernant la question liée à la cherté de la vie, les évêques souhaitent que "le gouvernement du Sénégal continue ses efforts pour alléger la souffrance et réduire la précarité de beaucoup de familles, malgré la conjoncture économique difficile".

Dialogue national

Ils ont, par ailleurs, lancé un appel pressant à tous les citoyens sur "l'urgence de bâtir ensemble un monde, une Afrique, un Sénégal de justice et de paix".

Les évêques se félicitent du dialogue national sur le système politique convoqué par le chef de l'Etat du 28 mai au 4 juin 2025, à Diamniadio, et réitèrent l'engagement de "l'Eglise à oeuvrer à côté des pouvoirs publics pour bâtir un Sénégal uni et prospère, un Sénégal de justice et de paix".

Ils encouragent vivement tous "les acteurs à privilégier par-dessus tout le dialogue vrai et sincère". "Ils attendent que le consensus issu de ces assises contribue à renforcer notre démocratie pour le bien-être des populations", a indiqué Monseigneur Manga.

Sur l'engagement social, politique, économique, les évêques rappellent leur récente lettre pastorale du 14 février 2024 sur l'engagement des laïcs dans l'Eglise et la société.

Invitant les fidèles laïcs à "plus d'audace et de détermination", les évêques exhortent les prêtres et les religieux à se rendre "plus disponibles pour les accompagner dans la prière, la réflexion et la formation".

Ils exhortent également, "dans un monde de plus en trouble et rempli d'incertitudes", à "placer notre confiance dans cette mère comblée de grâce, la très Sainte Vierge Marie".

"Elle saura nous conseiller et nous soutenir dans les épreuves et les luttes de la vie. Auprès d'elle, apprenons à dire oui aux imprévus de Dieu", a dit l'évêque, porte-parole du jour.

Par ailleurs, les évêques se félicitent de l'implication du gouvernement du Sénégal et des autres bonnes volontés dans "la belle organisation du pèlerinage marial de Popenguine, qui a eu lieu du 7 au 9 juin dernier.

Les évêques, heureux "du nombre toujours croissant de pèlerins venus des différents diocèses du pays, de la Gambie, de la Mauritanie et des pays voisins", réitèrent leur gratitude aux populations de Popenguine, musulmans et chrétiens, pour "l'hospitalité et l'accueil fraternel".