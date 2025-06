Sénégal: La commune de Rufisque a 125 ans

Rufisque, à l'instar de Saint-Louis, Gorée et, plus tard, Dakar, fait partie de l'histoire coloniale du Sénégal. Érigée en commune par décret du 12 juin 1880, Rufisque a célébré ses 125 ans d'histoires.

RUFISQUE - L'histoire du Sénégal, surtout celle de la décentralisation, ne se conte pas sans Rufisque. Plus vieille que Dakar (1887) et la République du Sénégal (1960), elle fut la troisième commune de plein exercice, après celle de Saint-Louis et Gorée en 1872. «Le décret du 12 juin 1880 crée la commune de Rufisque qui rattache au centre commercial les villages de Jokkul, de Merina et de Cawleen», rapporte l'historien Ibrahima Thiam. Ainsi, ses habitants jouissaient-ils de la nationalité française et le droit de vote y était reconnu. Ce qui favorisa des compétitions électorales acharnées, souvent violentes. Toutefois, faut-il le préciser, ce droit de vote et d'éligibilité était destiné aux personnes qui payaient les impôts locaux (le vote censitaire), et qui étaient nées ou vivaient depuis plus de cinq ans dans une des quatre communes.

Cinq mois après son érection en commune, les Rufisquois (négociants bordelais, marseillais), souligne Ibrahima Thiam, étaient appelés à désigner leur premier conseil municipal composé d'un maire, d'un adjoint et de dix conseillers. Un chiffre qui sera porté à seize plus tard. À l'époque, le maire était nommé. Pierre Bois fut choisi comme le premier édile. Ce n'est qu'en 1882 que les maires des communes seront élus par des conseillers municipaux, dont les membres sont également choisis au suffrage universel direct. Des figures comme Jean-Jacques Lamartiny, Joseph Gabard, puis des Sénégalais Aly Gaye, Ngalandou Diouf, Maurice Gueye, Ibra Seck, Ousmane Socé Diop, Mbaye Jacques Diop, etc. ont dirigé la collectivité territoriale.

Depuis 1996, la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales crée les communes d'arrondissement de Rufisque ouest, nord et est. Celles-ci deviendront, par la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 dénommée Acte 3 de la décentralisation, des communes de plein exercice dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.