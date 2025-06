Sénégal: El Hadj Diouf - « Le Sénégal n'a pas le droit de ne pas participer à une Coupe du monde »

Le Sénégal aura deux rencontres cruciales contre le Soudan et la RD Congo en septembre pour les qualifications au Mondial 2026. Deux matchs qui pourraient décider du sort des coéquipiers de Sadio Mané. Pour El Hadj Diouf, ancien international sénégalais, les Lions n'ont d'autre choix que d'assurer car ils ne peuvent se permettre de manquer une Coupe du monde.

Après avoir disputé les deux dernières coupes du monde, le Sénégal est en danger pour l'édition 2026. Les hommes de Pape Thiaw sont 2e de leur groupe B (12 points), une longueur derrière la RD Congo, leader, mais à égalité avec le Soudan, 3e. D'ailleurs, les Sénégalais vont affronter les Soudanais (1er septembre) et les Congolais (08 septembre) lors de la prochaine fenêtre de qualification pour les 7e et 8e journées. Tout pourrait donc se jouer lors de ces deux parties. Pour El Hadj Diouf, il faut assurer.

« Objectif, Coupe du Monde 2026 maintenant. Le Sénégal n'a pas le droit de ne pas participer à une Coupe du monde. Avant, je me rappelle, quand on était petit, on se qualifiait à une Coupe d'Afrique, c'était la fête, on sortait dans la rue comme si on avait gagné la Coupe d'Afrique. Ce n'était rien que par les qualifications. Et quand on se qualifiait pour la Coupe du Monde, c'était encore pire », clame l'ancien international sénégalais au micro de RFI.

El Hadj Diouf de poursuivre : « On se doit maintenant à chaque Coupe du monde de représenter l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, c'est une terre de football. Le Sénégal, c'est un centre de formation sérieux. Une Coupe du monde sans le Sénégal, je crois que ce ne sera pas la même saveur qu'une vraie Coupe du monde », ajoute-t-il.