Sénégal: Maïmouna Diakhaté, Conseiller technique MEN - « Nous devons repenser nos méthodes d'enseignement»

Au Sénégal, il est urgent de repenser les méthodes d'enseignement, intégrer les nouvelles technologies et développer des approches créatives pour former les leaders de demain. C'est ce qu'a souligné Maïmouna Diakhaté, Conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale. Elle s'exprimait, vendredi, lors de la cérémonie d'ouverture de l'UniverSalon.

Le Centre international du Commerce du Sénégal (Cices) abrite du 13 au 15 juin 2025, le salon d'orientation, d'apprentissage et de formation (UniverSalon) destiné aux élèves et futurs étudiants. « Cette première édition d'UniverSalon marque un tournant historique dans notre approche de l'éducation et de la formation. En réunissant les trois piliers de notre système éducatif, l'éducation nationale, la formation professionnelle et technique, l'enseignement supérieur, nous créons un compte unique qui est nécessaire entre nos ministères pour la construction d'un capital humain de qualité, gage de développement d'une nation », indique la Conseillère technique du ministre de l'Éducation nationale, Maïmouna Diakhaté.

D'après la représentante du ministre Moustapha Guirassy à cette occasion, cette convergence ministérielle à travers ce salon témoigne de leur vision commune et de l'engagement indéfectible envers l'excellence éducative et la démocratisation de l'accès au salaire. « Dans un monde en perpétuelle limitation, la formation professionnelle et technique, particulièrement, constitue un impératif stratégique, surtout pour nos pays qui est un pays en construction. Nos jeunes doivent être dotés des compétences nécessaires pour répondre aux exigences du marché du travail aujourd'hui et le demain », a-t-elle dit.

L'éducation, la formation et l'emploi étant au coeur de leurs préoccupations, Mme Diakhaté reconnait que ces leviers garantissent l'insertion socioprofessionnelle des diplômés et contribuent à la croissance économique de la nation. D'où la pertinence de ce salon. « L'innovation pédagogique n'est plus une option, mais une nécessité. Nous devons repenser nos méthodes d'enseignement, intégrer les nouvelles technologies et développer des approches créatives pour former les leaders de demain », a-t-elle soutenu.

« L'innovation dans l'éducation offre à nos apprenants les outils pour devenir des acteurs du changement »

Parmi ces innovations, elle a souligné le salon qui est une première. « L'innovation dans l'éducation offre à nos apprenants les outils pour devenir des acteurs du changement et non de simples spectateurs. La vision de nos autorités est très claire et s'occupe d'autres axes majeurs », a fait savoir Mme Diakhaté. Il s'agit de l'amélioration de la qualité de l'enseignement à tous les niveaux, de la petite enfance à l'enseignement supérieur et du renforcement de l'équité et de l'inclusion. « Chers participants, vous êtes ici les ambassadeurs de l'excellence éducative. Chaque institution représente une arme de promesse, celle de former des citoyens éclairés, des professionnels compétents et des leaders du sommet », a-t-elle lancé.

Aux élèves et étudiants présents, Mme Diakhaté leur a demandé de saisir cette opportunité unique de découvrir les formations qui façonneront leur avenir. « Votre parcours éducatif est un investissement dans le développement de notre nation. Aux institutions éducatives, je lance mon appel. Continuons ensemble à élever les standards de qualité, à innover dans nos pratiques et à former les compétences dont le Sénégal a besoin pour son émergence », a-t-elle indiqué.