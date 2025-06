Sénégal: UniverSalon - Une nécessité du système éducatif sénégalais

Le Salon de l'orientation, d'apprentissage et de formation (UniverSalon) qui se tient du 13 au 15 juin 2025 au Cices est une « nécessité fondamentale » du système éducatif sénégalais. C'est ce qu'a souligné, vendredi, le ministre de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Ndiéck Sarré, lors de la cérémonie d'ouverture de ce salon.

« Ce salon répond à une nécessité indispensable de notre système éducatif. Il s'agit d'accompagner les jeunes dans leur choix d'orientation avec lucidité, ambition et responsabilité, en leur offrant une vision claire et complète d'un parcours de formation accessible dans notre pays et adapté aux réalités de notre économie et aux aspirations de notre société », indique le ministre de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Ndiéck Sarré.

D'après lui, l'orientation ne doit plus être perçue comme une « voie de secours » ou un « chemin incertain ». « Elle est le centre même d'un parcours de réussite à condition qu'elle soit bien guidée, bien comprise et bien valorisée. Notre ministère y contribue activement, notamment à travers la diversification et la modernisation des séries techniques du baccalauréat que nous portons aujourd'hui », a-t-il relevé.

Parmi ces séries, le ministre a cité la T1 Fabrication mécanique, T2 électrotechnique et électronique, F6 Chimie, S3 Science et technique, S4 Science et technologie de l'agriculture et de l'environnement, S5 Science et technologie du produit agroalimentaire.

Et depuis 2017, a rappelé le ministre, le gouvernement du Sénégal s'est engagé dans une réforme en profondeur de certains de ses baccalauréats, surtout les séries T1, T2 et G. Ce qui a donné naissance à deux nouvelles séries qui sont déjà implémentées. Il s'agit de Science et technologie de l'économie et de la gestion (STEG) et Science et technologie de l'industrie pour le développement durable (STI2D).

Les séries techniques souvent méconnues

« Ces séries, trop souvent méconnues, sont pourtant des premières de talent à la croisée des besoins du marché du travail, de l'innovation et du développement durable. Elles offrent aux apprenants des perspectives concrètes d'insertion professionnelle pour la poursuite d'études supérieures dans des filières stratégiques pour l'économie nationale », a précisé le ministre.

UniverSalon est une « occasion unique » de dialoguer, d'échanger et de découvrir les multiples parcours possibles d'après Moustapha Djieck Sarré. « Ce salon vous permettra également de mieux connaître les débouchés, les passerelles et les exigences des différentes offres de formation » a-t-il renchéri.

Toutefois, signale le Directeur général du Centre international de commerce extérieur du Sénégal (Cices), Justin Corréa, il s'agit ici de penser l'orientation non plus comme une « simple étape transitoire » mais, comme une décision fondatrice à la croisée des aspirations personnelles, des compétences disponibles et à des besoins du marché du travail.

Ainsi, M. Corréa a indiqué que le Cices s'engage pleinement aux côtés de l'État du Sénégal pour soutenir les politiques d'orientation et d'insertion socioprofessionnelle.

« Le Cices est aussi résolument engagé aux côtés de toutes les institutions qui oeuvrent pour la formation, l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle. Nous sommes heureux de jouer ce rôle catalyseur des traits d'union entre les aspirations de cette jeunesse et les acteurs de l'économie et de la formation », a-t-il dit.