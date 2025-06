Sénégal: Naissance de l'Association « KINGA » pour une initiative panafricaine en santé publique

Ce samedi 14 juin 2025, l’Association KINGA a tenu sa réunion constitutive en ligne, rassemblant des économistes, des professionnels de la santé, des experts en agroalimentaire, entre autres, pour poser les bases d’une nouvelle dynamique de santé publique sur le continent africain. KINGA, mot swahili signifiant "prévention", se veut une réponse concrète aux lacunes persistantes dans les systèmes de santé en Afrique subsaharienne, là où les politiques publiques montrent souvent leurs limites.

À l’origine de cette initiative se trouve le professeur Issa Wone, spécialiste en santé publique, enseignant-chercheur à l’Université Hassan Seck de Ziguinchor et président de l’Alliance Sénégalaise contre les Maladies Non Transmissibles.

Fort de plus de 30 ans d’expérience, dont 6 années de pratique médicale intense et plus de 20 ans de consultance sur des questions nationales et internationales, le Pr Wone a rappelé combien les programmes de santé, bien que conçus avec de bonnes intentions, peinent à résoudre des problématiques fondamentales.

Il a notamment illustré ses propos avec le cas du plan stratégique de santé scolaire au Sénégal, en soulignant que la véritable urgence pour certains élèves dans les écoles ne réside pas seulement dans la maladie, mais dans la faim.

Il rapporte ainsi ce que certains enseignants lui ont confié « qu’un élève peut ne pas dîner, ne pas prendre son petit-déjeuner et venir à l’école le ventre vide ». Une réalité alarmante qui révèle l’ampleur des besoins non couverts.

Face à ces constats, KINGA entend se positionner comme une force vive de la société civile capable d’identifier et de combler ces "gaps", ces manques criants dans les systèmes de santé.

Selon le Pr Wone, malgré des avancées réelles et significatives dans plusieurs pays, les défis restent nombreux. L’association prévoit ainsi de s’investir dans l’information et la sensibilisation des communautés africaines pour promouvoir des comportements favorables à la santé, mais aussi dans le renforcement des capacités des acteurs institutionnels et communautaires dans la prévention et la réduction des risques sanitaires.

Elle ambitionne également de tisser des partenariats stratégiques avec les gouvernements, les ONG et les organisations internationales tout en promouvant la recherche et l’innovation dans le domaine de la prévention.

Enfin, KINGA se donne la possibilité d’élargir ses actions à toute initiative en lien direct ou indirect avec sa mission principale.

Le professeur Wone a tenu à souligner que si plusieurs associations œuvrent déjà dans le domaine de la santé, KINGA se distingue par son orientation exclusive vers la prévention et sa volonté de bâtir un avenir où les communautés africaines, armées de pratiques préventives solides, seront à même d’assurer elles-mêmes leur santé, leur sécurité et leur prospérité.