Tunisie: Loi de finances 2026 - Saïed impulse la réforme

Conformément à sa réputation de premier travailleur en cette Tunisie nouvelle, le Président Kaïs Saïed multiplie les rencontres avec les différents membres du gouvernement et, à leur tête, sa cheffe, Sarra Zaâfrani Zenzri, en vue de leur fournir les consignes nécessaires pour assurer la bonne gestion de la chose publique, d'où des audiences régulières et périodiques.

- Et à chaque entretien le Chef de l'Etat met l'accent sur l'impératif de garantir l'homogénéité, d'un côté, entre les deux parties chargées du pouvoir exécutif et, de l'autre, une coordination étroite et positive entre les deux fonctions exécutive et législative dans le sens où les lois sont faites pour être minutieusement appliquées sans états d'âme.

Plus encore, ces textes de loi demeurent sans effet concret si les personnes chargées de leur mise en oeuvre ne font pas preuve d'esprit de dévouement et de fermeté au sein des services administratifs afin que les usagers en bénéficient dans le cadre de la loi, car l'assurance des services rendus aux citoyens, selon les dires mêmes du Président de la République, constitue un devoir essentiel pour tout responsable, sachant qu'il va de soi qu'une loi n'a de valeur que si elle est mise en application avec sérieux et engagement.

Et même si le fonctionnement des divers services publics représente une tâche normalement assurée directement par les autorités compétentes et concernées à l'échelle nationale, régionale et locale, le Président Kaïs Saïed relève qu'il n'hésite pas à en suivre de très près le bon déroulement.

D'ailleurs, dès le lendemain de cette rencontre, la Cheffe du gouvernement a présidé, au Palais de La Kasbah, un Conseil ministériel qui a été consacré à l'examen des principaux axes et orientations de la loi de finances et du budget de l'État pour l'année 2026.

En effet, dans un communiqué rendu public, la Cheffe du gouvernement a insisté sur l'obligation de veiller à ce que la loi de finances et le budget de l'État de 2026 portent un caractère stratégique et central dans le sens où il s'agit de deux documents clés en vue de la mise en oeuvre des politiques publiques dans le cadre du programme économique et social de l'État, l'objectif essentiel étant de parvenir à un équilibre entre la croissance économique et la justice sociale, conformément au contenu du plan de développement 2026-2030, qui traduit à son tour les préoccupations et les attentes du peuple.

La Cheffe du gouvernement a tenu à réitérer qu'il s'agit de véritables choix nationaux destinés à répondre aux aspirations des populations, et ce par le biais d'une révisions de bon nombre de législations fiscales afin d'être au diapason de la justice sociale et de la réouverture des recrutements publics aux jeunes désoeuvrés.

Par ailleurs, et dans l'esprit de prendre les devants tout en étant au même niveau des directives du Président Kaïs Saïed, la Cheffe du gouvernement a souligné la nécessité d'élaborer la loi de finances 2026 dans un esprit marqué par les démarches novatrices de façon à rompre totalement avec «les mesures de rafistolage et les solutions en demi-teinte» dans la mesure où le nouveau texte devrait refléter fidèlement la vision et les orientations du projet présidentiel, à savoir la consolidation des fondements de l'État social.

Dans son communiqué, le Conseil ministériel a mis l'accent, également, sur la nécessité à ce que les choix économiques de l'État obéissent aux mêmes principes fondamentaux consistant en la préservation de la souveraineté nationale et l'indépendance de la décision nationale et ce sans perdre de vue l'obligation de rester ouvert à l'environnement régional et international de la Tunisie et la sauvegarde des équilibres financiers ainsi que le maintien de la tendance favorable à la bonne gouvernance et à la transparence dans la gestion des affaires de l'Etat.

En résumé, on constate, chaque jour, que les différentes composantes du pouvoir coopèrent en parfaite symbiose pour relever et remporter les multiples défis imposés par la conjoncture internationale grâce à la prise de conscience par les diverses fonctions de l'Etat, déterminées, plus que jamais, à se placer aux côtés du peuple et à concrétiser ses volontés, ses attentes et ses aspirations à une vie marquée par le progrès et la prospérité.