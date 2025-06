Tunisie: Festival international du film d'Amman - Trois Tunisiens en compétition

« Red Path » de Lotfi Achour, « Têtes Brûlées » de Maja-Ajmia Yde Zellama et « Casting » de Youssef Sanheji figurent dans la compétition officielle du Festival international du film d'Amman-Awal Film (Aiff), prévue du 2 au 10 juillet 2025, dans la capitale jordanienne, Amman.

- Dans sa newsletter du mardi 10 juin, le festival a annoncé une sélection exceptionnelle de 60 films représentant 23 pays lors de cette sixième édition placée sous le thème «"A World Unscripted"» (Un Monde non scénarisé). De longs métrages de fiction et documentaires arabes et internationaux, ainsi que des courts métrages arabes sont au programme de cette édition avec une sélection de «23 premières régionales dont 16 premières mondiales et plusieurs histoires exclusives puissantes du coeur de Gaza en sang», a annoncé le festival.

Trois films tunisiens sont en lice dans différentes sections. «Red path» (Les enfants rouges, titre en français) de Lotfi Achour et «Têtes Brûlées» de Maja-Ajmia Yde Zellama sont dans la course pour le «Black Iris», la plus haute distinction, de la compétition des longs métrages de fiction arabes composé de 9 films.

Quant au court métrage «Casting» de Youssef Sanheji, il a été sélectionné dans la compétition des courts métrages arabes composée de 19 films.

Notons que la productrice tunisienne Dorra Bouchoucha est au jury de la plateforme «Amman Film Industry Days (AFID) » du Festival Awal Film. Prévue dans sa 6e édition, l'Afid a annoncé une sélection de 18 projets parmi lesquels «You Don't Die Two Times» (80'), coproduit entre l'Algérie, la Tunisie, l'Allemagne et la France. Ce documentaire est réalisé par Ager Oueslati et produit par Raouf Oueslati, Thomas Kaske et Dhia Jerbi.

Le programme rassemble des voix audacieuses et originales et des expériences cinématographiques diverses convaincantes du monde arabe et au-delà, tout en restant fidèle à la mission du Festival de célébrer principalement les premières réalisations». Par ailleurs, l'Irlande sera à l'honneur cette année à travers un programme spécial consacré à son cinéma qui sera dévoilé prochainement.