Tunisie: ESS - Come-back de Lassaad Dridi quatre ans après - Son premier passage plaide pour lui...

Un coach apprécié dans le giron étoilé et qui ne risque pas de mettre du temps pour imposer sa discipline et sa philosophie de jeu aux joueurs en place. Il en connaît certains qu'il a déjà coachés à l'instar de Boughattas, Naouali et Ghedamsi.

L'Etoile du Sahel continue d'avancer ses pions en vue de la saison prochaine et ses nouveaux défis. C'est que de la qualité de l'intersaison dépendent souvent les performances de la saison qui suit. Que ce soit en termes de joueurs ou de coach. Pourtant interdite de recrutement, les dirigeants actuels de l'Etoile n'ont pas hésité à changer le staff technique.

Mohamed Mkacher, qui a sauvé les meubles, n'en a pas moins payé le prix d'une fin de saison poussive, en manquant certes de réussite. C'est donc officieux en attendant d'être officiel, avec le retour de Lassâad Dridi, qui a laissé une bonne impression lors de son passage en 2021, récoltant une moyenne de 1,88 point par match sur un total de 34 rencontres entre championnat de Tunisie et Coupe de la CAF.

Lassâad Dridi a eu l'effet escompté en s'imposant sur le banc du CSS, lors du match crucial à Sousse. Il a remporté la bataille technique face à son devancier Mohamed Mkacher. Mais Mkacher a eu le mérite de trouver un compromis dans l'intérêt de l'Étoile en prenant les rênes du club et se faire rembourser quelques dus au passage.

Sans rage, ni tapage...

Sans rage et sans faire du tapage, l'Etoile est très active dans les coulisses. Le club assure l'intersaison de la meilleure manière qui soit. Avec les réalités de ses finances exsangues, mais aussi ses ambitions sur le plan sportif avec la promesse, en plus de la participation en Coupe de la CAF, à celle de la Coupe arabe des clubs.

Sans faire de bruit et dans le silence des palais, l'ESS continue de faire preuve de rigueur dans son tableau de marche, afin de sortir la tête de l'eau des dettes qui se sont amoncelées et cumulées par le passé. "A coeur vaillant, rien n'est impossible", dit l'adage et c'est ce qui semble armer les Etoilistes les plus irréductibles et fans de la Maison Rouge.