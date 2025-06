Tunisie: FAO - Soutien à l'agriculture tunisienne face aux défis climatiques - Un partenaire sur qui compter

Et si la FAO devenait un allié central pour accompagner la Tunisie dans sa transition agricole ? Face aux défis croissants liés au climat, à la rareté des ressources naturelles et à la précarité du monde rural, l'expertise de l'organisation onusienne pourrait jouer un rôle clé pour construire une agriculture plus résiliente, inclusive et durable.

- De par son rôle de chef de file mondial dans la lutte contre la faim et pour le développement agricole durable, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) peut jouer un rôle essentiel en accompagnant la Tunisie vers un modèle agricole plus résilient et inclusif.

Dans un contexte climatique semi-aride, la Tunisie est confrontée à une série de défis interdépendants: insécurité alimentaire, pression sur les ressources naturelles, vulnérabilité face au changement climatique et limites structurelles du développement agricole. L'expertise technique de la FAO, ses initiatives de coopération et ses programmes de soutien peuvent ainsi contribuer à renforcer les capacités nationales et à promouvoir des solutions innovantes, adaptées aux spécificités du contexte tunisien.

Pour des pratiques agricoles climato-intelligentes

L'un des mandats fondamentaux de la FAO est de contribuer à l'élimination de la faim et de la malnutrition.

En Tunisie, cela se concrétise par le soutien à des politiques alimentaires inclusives et durables, le développement de systèmes de surveillance de la sécurité alimentaire, la promotion de régimes alimentaires sains et locaux, ainsi que le soutien à des programmes de nutrition scolaire et de lutte contre les carences en micronutriments.

Autrement dit, face au changement climatique, la FAO peut aider la Tunisie à mettre en oeuvre des pratiques agricoles climato-intelligentes, à réhabiliter les terres dégradées et lutter contre la désertification et la salinisation, à promouvoir des techniques d'irrigation efficaces et économes en eau et à développer des systèmes d'alerte précoce contre les événements climatiques extrêmes.

Soutien aux petits agriculteurs

La Tunisie souffre d'un stress hydrique aigu et de la surexploitation des ressources naturelles. De ce point de vue, la FAO peut appuyer la gestion intégrée des ressources en eau et des bassins versants, la reforestation et la conservation de la biodiversité, ainsi que la mise en valeur durable des ressources marines et halieutiques.

Dans la même perspective, il ne faut pas perdre de vue que la plupart des agriculteurs tunisiens sont des petits exploitants. La FAO peut ainsi promouvoir l'agriculture familiale en renforçant les capacités des coopératives agricoles et en soutenant la transformation locale des produits agricoles. Elle peut aussi faciliter l'accès aux marchés et à la finance inclusive.

Dans la même optique, la FAO peut apporter une expertise technique et des outils d'analyse pour aider le gouvernement tunisien à élaborer des stratégies agricoles fondées sur des données probantes, réformer les cadres législatifs et institutionnels et promouvoir le dialogue entre les acteurs publics, privés et communautaires.

Une réponse aux crises et un levier pour le développement rural

La Tunisie, comme d'autres pays de la région, est exposée à des chocs économiques et sociaux. La FAO peut intervenir en situation de crise pour fournir une assistance d'urgence aux communautés rurales affectées, soutenir la relance des moyens de subsistance après des catastrophes naturelles ou des crises économiques, promouvoir des projets générateurs d'emploi en milieu rural, en particulier pour les jeunes et les femmes.

Avec son expertise technique, sa présence régionale et sa capacité à mobiliser des partenariats, la FAO est un partenaire stratégique pour la Tunisie. Elle peut contribuer à renforcer la résilience du secteur agricole, améliorer la sécurité alimentaire et accompagner la transition vers une économie rurale durable, inclusive et respectueuse de l'environnement.