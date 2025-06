Ethiopie: Une conférence sur la collaboration en matière de cybersécurité et de transformation numérique se tient en Éthiopie.

<strong>Addis-Abeba, le — : - Une conférence axée sur l'intégration des principes et cadres de sécurité dans les systèmes et sur la collaboration en matière de cybersécurité et de transformation numérique en Éthiopie se tient actuellement à Addis-Abeba.

Lors de l'ouverture de cette conférence de deux jours, la ministre d'État de l'Innovation et de la Technologie, Fozia Amin, a souligné la nécessité d'adopter le paradigme de la « cybersécurité dès la conception », une doctrine qui intègre les principes et cadres de sécurité dans les systèmes.

Elle a ajouté que l'adoption de la « cybersécurité dès la conception », qui intègre les principes et cadres de sécurité dans les systèmes dès les premières étapes, jusqu'à la conception, la mise en oeuvre et l'exploitation, est cruciale.

Selon elle, les individus et les organisations adopteront avec enthousiasme l'économie numérique lorsqu'ils se sentiront en sécurité dans leur engagement numérique.

Cependant, la mise en place d'un écosystème numérique sécurisé ne peut être assurée par un seul ministère, une seule agence, ni même par une seule nation, a-t-elle souligné.

La cybersécurité, de par sa nature même, nécessite la coordination de diverses parties prenantes, tant au niveau national qu'international.

Par conséquent, une collaboration entre les gouvernements, les dirigeants du secteur privé, le monde universitaire, la société civile et les partenaires internationaux est nécessaire pour créer un environnement propice à la collaboration.

Fozia a également déclaré que l'innovation est nécessaire pour anticiper l'évolution constante des systèmes de cybermenaces, insistant sur la nécessité de développer des talents locaux et de mener des projets de recherche pour des solutions de cybersécurité innovantes.

« En publiant et en diffusant nos recherches, nous éclairerons non seulement les politiques et les pratiques futures, mais nous enrichirons également le corpus mondial de connaissances en cybersécurité. »

Emmanuel Manasseh, directeur régional de l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour l'Afrique, a déclaré que la connectivité est au coeur de la transformation numérique, car elle constitue le fondement de cette transformation.

La transformation numérique, portée par une connectivité accrue, nécessite une cybersécurité robuste pour protéger les utilisateurs contre les cybermenaces croissantes, a-t-il ajouté.

S'exprimant lors de la conférence, le président de l'Association éthiopienne de cybersécurité, Berhanu Beyene, a souligné la nécessité d'une collaboration renforcée aux niveaux national et mondial, insistant sur le rôle crucial d'une politique et d'une stratégie globales.

Le président a souligné que « la collaboration est un élément crucial pour sécuriser nos actifs numériques et nos infrastructures critiques.

Elle doit toutefois être soutenue par des politiques et des stratégies globales, ainsi que par un engagement continu et une volonté de s'adapter à un environnement de cybersécurité en constante évolution. »