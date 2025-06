Afrique de l'Est: L'Éthiopie a appelé à une responsabilité mondiale accrue envers les réfugiés face à des déficits de financement urgents.

<strong>Addis-Abeba, le — : - Le gouvernement éthiopien, par l'intermédiaire du Service des réfugiés et des rapatriés (RRS), en collaboration avec le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a organisé un dialogue de haut niveau à Addis-Abeba sur la promotion de l'inclusion des réfugiés et du soutien aux communautés d'accueil.

Cette rencontre de haut niveau a réuni de hauts dirigeants et des parties prenantes, notamment des responsables gouvernementaux, des ministres d'État, des représentants de gouvernements régionaux, des universitaires, des entreprises, des représentants d'organisations internationales, dont des agences des Nations Unies et des institutions financières internationales, le secteur privé et la société civile.

Le dialogue, auquel participait Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a permis de réfléchir aux progrès accomplis, de partager des expériences et de définir une voie collaborative pour l'avenir.

Les objectifs de l'événement comprenaient la mise en avant du leadership de l'Éthiopie, le renforcement des partenariats internationaux, la mise en lumière des progrès, l'identification de solutions stratégiques, l'amplification de la voix des réfugiés et des communautés d'accueil, et la promotion des partenariats intersectoriels.

Tout en affichant son engagement profond et indéfectible en faveur de l'intégration de plus de 1,1 million de réfugiés dans les systèmes nationaux, l'Éthiopie a lancé un appel pressant à une collaboration internationale renforcée et à des ressources durables, soulignant que le partage des responsabilités à l'échelle mondiale est primordial pour intensifier ces efforts vitaux.

Le dialogue a souligné que l'Éthiopie a tenu ses engagements et exhorte désormais la communauté internationale à assumer sa part du fardeau.

La ministre d'État éthiopienne des Finances, Semereta Sewasew, a souligné que l'engagement de l'Éthiopie en faveur de l'inclusion des réfugiés n'est « pas seulement visionnaire ; il se traduit par des progrès réels et tangibles sur le terrain, transformant des vies et renforçant les communautés ».

Elle a affirmé que cette approche inclusive s'inscrit pleinement dans le Plan décennal de développement de l'Éthiopie (2021-2030) et dans le Programme national de réformes économiques, renforçant ainsi les engagements du pays dans le cadre du Pacte mondial sur les réfugiés (PMR) et des Forums mondiaux sur les réfugiés.

Accueillant depuis longtemps plus de 1,1 million de réfugiés, l'Éthiopie a activement évolué des cadres humanitaires traditionnels vers un modèle axé sur la protection, impliquant l'ensemble du gouvernement et de la société, qui privilégie la dignité, l'autonomie et le développement durable, tant pour les réfugiés que pour leurs communautés d'accueil.

Semereta a souligné les progrès réalisés par l'Éthiopie dans le cadre de la Proclamation de 2019 sur les réfugiés, qui garantit aux réfugiés le droit au travail, à l'éducation, aux soins de santé et à la libre circulation.

Les principales réalisations comprennent l'intégration des réfugiés dans les systèmes nationaux d'état civil et de protection, leur intégration dans les secteurs de l'éducation et de la santé, et le passage d'une approche basée sur les camps à une approche basée sur l'installation afin de promouvoir la cohésion sociale.

Les réfugiés participent désormais légalement au marché du travail et bénéficient de programmes de soutien, leur permettant ainsi de devenir autonomes et de contribuer à l'économie. De plus, les investissements dans les communautés d'accueil contribuent à favoriser la coexistence pacifique et la résilience pour tous.

Elle a lancé un appel urgent en faveur d'investissements coordonnés et stratégiques dans les services locaux, la résilience climatique et les infrastructures, soulignant la nécessité d'un financement international prévisible et durable.

Elle a souligné l'abandon par l'Éthiopie d'un paradigme humanitaire traditionnel, soulignant que les réfugiés sont reconnus non seulement comme des bénéficiaires de l'aide, mais aussi comme des « contributeurs actifs » aux communautés et à l'économie.

Teyiba a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Éthiopie envers le Pacte mondial sur les réfugiés, décrivant la feuille de route nationale pour l'inclusion comme une opportunité de développement « stratégique et impressionnante » et un « bien public mondial ».

Elle a appelé à une ambition partagée assortie d'une responsabilité partagée, demandant des « engagements concrets, une assistance technique pluriannuelle et un soutien financier » pour respecter les engagements de l'Éthiopie, reconnaissant que les progrès ne seraient pas possibles grâce aux seuls efforts du gouvernement.