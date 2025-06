Maroc: Le renforcement de la coopération parlementaire au menu d'entretiens maroco-français à Rabat

Les entretiens entre le vice-président de la Chambre des conseillers, Yahfadouh Ben-M'barek, et le président du groupe d'amitié France-Maroc, Christian Cambon, jeudi à Rabat, ont été l'occasion de souligner la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, particulièrement dans le domaine parlementaire.

Lors de cette entrevue, l'accent a été mis sur la profondeur et la solidité des relations historiques entre les deux pays, empreintes d'une dynamique forte et renouvelée à la faveur de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et Son Excellence le Président français, M. Emmanuel Macron, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Les deux parties ont, à cette occasion, réaffirmé le caractère exceptionnel des relations unissant les deux pays et les deux peuples amis, soulignant la nécessité de renforcer la coopération bilatérale et de la porter vers des horizons plus vastes dans le cadre des partenariats bilatéraux et multilatéraux, notamment dans le domaine parlementaire, à travers l'échange d'expériences, d'expertises et de bonnes pratiques, le renforcement de la coordination entre les deux institutions législatives afin de fructifier l'action législative et contribuer au développement des mécanismes de coopération, d'intensifier la coordination et de raffermir le dialogue parlementaire fructueux.

Dans ce cadre, M. Ben-M'barek a mis en avant l'importance de la tenue prochaine de la session du Forum parlementaire maroco-français, en tant qu'espace de dialogue parlementaire multidimensionnel, consacrant la solidité du partenariat stratégique bilatéral et renforçant les leviers de la coopération productive et constructive.

Au sujet du Sahara marocain, le vice-président de la Chambre des conseillers a salué la position claire et ferme de la République française en soutien à la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur ses provinces du sud, et son soutien à l'initiative d'autonomie en tant qu'unique solution sérieuse et crédible à ce différend artificiel, ce qui conforte la légitimité et la crédibilité de la position marocaine au niveau international.

Par ailleurs, il a mis en avant les visites régulières qu'effectue le groupe d'amitié France-Maroc au Sénat français aux différentes régions et provinces du Royaume, notant que ces visites constituent une occasion de constater de près le développement global que connait le Maroc.

Il a passé en revue, à cette occasion, les grands chantiers engagés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, dans les différents domaines politiques, économiques, sociaux et des droits de l'Homme.

Pour sa part, M. Cambon a réaffirmé la profondeur et la solidité des relations entre la France et le Maroc, notant que cette visite intervient dans le cadre de la mise en oeuvre des nouvelles orientations mises en exergue lors de la visite d'Etat du Président français au Royaume au cours de l'année dernière.

Il a rappelé, à cet égard, la visite historique du Président du Sénat français, Gérard Larcher, à la ville de Laâyoune, au cours de laquelle il a réitéré la position constante de la France au sujet de la question du Sahara marocain, soulignant le soutien de son pays à la souveraineté du Royaume du Maroc, dans le présent et à l'avenir, sur ses provinces du sud.

Il a fait observer que le groupe d'amitié France-Maroc constitue le plus grand groupe d'amitié au sein du Sénat français, ce qui reflète le dynamisme qui marque les relations de coopération parlementaire bilatérale, et incarne la volonté commune d'approfondir ces relations dans les différents domaines d'intérêt commun.

Le responsable français a relevé que la France et le Maroc sont appelés à oeuvrer ensemble pour écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de leurs relations bilatérales, soulignant que cette visite vise à jeter de nouvelles bases de la coopération dans des domaines vitaux tels que l'environnement, le développement économique, l'éducation et la formation.

Il a fait part de son espoir que la cinquième édition du Forum parlementaire maroco-français se tienne prochainement, en ce sens que ce forum constitue une étape essentielle pour aller de l'avant dans le renforcement des relations bilatérales et consacrer le dialogue parlementaire régulier entre les deux institutions législatives.

Au niveau régional, M.Cambon a mis en avant le rôle important du Maroc dans le renforcement de la paix et de la sécurité, notamment au Sahel et dans le continent africain qui subit de profondes transformations nécessitant une nouvelle approche. Il a, dans ce sens, salué la diplomatie Royale sage et le rôle constructif du Royaume dans la consolidation de la stabilité régionale.

Il a assuré, dans ce sens, que les deux pays restent engagés à oeuvrer de concert pour la paix et la sécurité dans le pourtour méditerranéen et l'océan Atlantique, dans le cadre d'une vision commune pour un avenir reposant sur la stabilité, le développement et la compréhension mutuelle.

Ont pris part à cette rencontre le président du Groupe d'amitié Maroc-France à la Chambre des conseillers, Mohamed Zidouh, et le directeur des relations extérieures et de la communication à la Chambre des conseillers, Saad Ghazi.