Afrique: Le rôle catalyseur du Maroc en Afrique mis en avant lors du Forum sur la coopération sino-africaine

Le rôle catalyseur du Royaume du Maroc en Afrique, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, a été mis en avant lors de la réunion du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), qui s'est tenue le 11 juin à Changsha en Chine. Cette réunion a été suivie de l'inauguration, le 12 juin, de la 4e exposition économique et commerciale sino-africaine, dans le cadre du FOCAC.

Dans une déclaration prononcée lors de cette réunion, la délégation marocaine, conduite par le directeur des affaires asiatiques et de l'Océanie au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Omar Kadiri, et composée notamment de l'ambassadeur du Maroc à Pékin, Abdelkader El Ansari, a réitéré le soutien et la contribution du Maroc au FOCAC et l'engagement ferme et concret du Royaume à oeuvrer avec la Chine et pour l'Afrique, en faveur d'une coopération pragmatique et solidaire, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant.

Cette réunion du FOCAC a été ainsi l'occasion pour consacrer, une nouvelle fois, le rôle du Royaume en tant que leader continental incontournable qui place le développement et la prospérité de l'Afrique au coeur de son action diplomatique, en application des Hautes Instructions Royales.

Dans ce sens, la délégation marocaine a souligné que conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, le Maroc fait de ses relations de coopération et de solidarité avec l'Afrique, une priorité stratégique en faveur du développement partagé et durable, dans le cadre d'une coopération Sud-Sud agissante et mutuellement bénéfique.

Elle a, dans ce cadre, mis en avant les Initiatives Royales en faveur de l'Afrique, notamment l'Initiative Royale donnant accès aux pays du Sahel à l'Océan Atlantique, qui stimule le commerce régional, favorise l'intégration économique et permet le désenclavement de ces pays frères.

La délégation a également souligné que le Gazoduc africain atlantique, Initiative Royale générationnelle et symbole d'intégration énergétique continentale, aura un impact non seulement à court et moyen termes, mais bénéficiera aux générations futures, relevant que le Processus des Etats africains atlantiques fait de l'Atlantique Sud un havre de paix, de prospérité et de développement.

La participation active du Maroc à cet événement, auquel ont pris part de hauts responsables de la Chine et des pays africains membres des Nations unies, constitue une nouvelle illustration de la politique africaine du Maroc, qui a toujours plaidé pour une diversification des partenariats du continent et une coopération Sud-Sud et triangulaire efficace, multidimensionnelle et mutuellement bénéfique.

Par la même occasion, la délégation marocaine a fermement veillé à faire valoir les intérêts suprêmes du Maroc, au niveau de ses acquis et réalisations auprès de ses partenaires chinois et africains, ainsi que par rapport au format de participation à ces événements, réservés exclusivement aux Etats africains membres des Nations unies et reconnus par la communauté internationale.

Par ailleurs, la réunion a permis aux participants de passer en revue les réalisations du Forum sur la coopération sino-africaine, qui fête cette année son 25e anniversaire, en mettant en avant l'importance de ce cadre de partenariat, dans des domaines prioritaires pour l'Afrique, et de réitérer la volonté commune de mise en oeuvre des engagements pris par les deux parties, conformément au consensus dégagé entre l'Afrique et la Chine lors du Sommet de Beijing 2024 du FOCAC.