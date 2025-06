Gabon: Déguerpissement et indemnisation - Formaliser les procédures afin d'éviter tout forme d'incompréhension

Je suis avec intérêt cette actualité. J'ai eu à écouter et lire plusieurs réactions dont celles des représentants de l'État que des victimes.De toutes ces réactions, un seul problème se pose : les archives.

Dans leurs interventions, les représentants de l'État affirment que l'État a indemnisé et des fois, indemnisé à plusieurs fois les habitants des mêmes zones. Entre la bonne foi des victimes et les affirmations de l'État, seule une traçabilité peut amener tout le monde à se prononcer de façon objective.

Comment l'argent de l'État, donc du contribuable, peut-il être utilisé pour indemniser des tiers sans traçabilité aucune ? Comment ceux en charge de cette indemnisation sont en incapacité de produire un fichier à jour des zones et bénéficiaires ? Comment démontrer que l'argent du contribuable affecté pour l'indemnisation est bien arrivé chez les bénéficiaires sans avoir été détourné ?

Pour ma part, je reste légaliste. Nous avons un quotidien d'information, les procédures de déguerpissement et d'indemnisation encadrées, des huissiers existent,etc...mais dans tout cela, incapable de produire un fichier des bénéficiaires afin que ces derniers sont traduits en justice pour trouble à l'ordre public après avoir indemnisé, fichier à l'appui.

Par ce poste, j'en appelle au sérieux de nos administrations surtout dans ce qui est définie comme la 5ième République. Un pays ne peut évoluer sans archives, toujours à spéculer là où une simple archive peut permettre de trancher sur un différend. "Les gens ont été indemnisé 1,2 et même 3 fois" disent certains représentants de l'État mais sans jamais fournir la preuve de l'indemnisation. Pour ma part, je soupçonne des gros détournements de fonds derrière ces indemnisations car je ne peux expliquer le fait de prendre l'argent du contribuable et le donner 2 à 3 fois aux mêmes bénéficiaires sans traçabilité.

La loi, le droit ne peuvent s'accommoder à l'émotion. Le droit, la loi se sont des écrits et non juste l'oral dans un environnement où plusieurs citoyens sont de mauvaise foi et plusieurs responsables étatiques des Agrégés en détournements de fonds, il n'y a que les documents pour trancher.

Je reste convaincu que des compatriotes aient été indemnisés mais je doute fort que toutes les victimes légitimes l'aient été. À ceux qui ont indemnisé, sortis des caisses de l'État de l'argent pour indemniser, aux représentants de l'État qui affirment sur les plateaux télés que tout le monde a été indemnisé, ils faut publier dans l'Union :

1. Liste des maisons recensées (numéro et caractéristiques) ;

2. Identité du responsable de la maison identifiée ;

3. Montant de l'indemnisation, date et preuve de perception de l'indemnisation ;

4. Preuve de notification par voie d'huissier indiquant les délais de déguerpissement,etc...

Dans un pays normal avec des administrations commises à la tâche qui se respectent, les dossiers sensibles de ce genre sont réglés de la façon la plus simple à moins d'entretenir le flou pour couvrir des gros détournements de fonds. Une fois encore, inadmissible que de l'argent public ait été sorti pour indemniser des tiers et que ceux en charge de cette opération sont en incapacité de produire à date la liste des bénéficiaires afin de mettre ces derniers face à leur responsabilité. Dans tous ça, l'éternel problème des archives dans notre pays. Nous voulons simplement être rassuré, rassurez-nous Messieurs et Mesdames les représentants de l'État en charge de cette opération.