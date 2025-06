Afrique: Médaillée au championnat du monde de Sambo fin 2024, Ramatoulaye Sylla reçoit sa prime à Conakry

Avant d'accueillir le championnat d'Afrique de Sambo en Guinée, la fédération guinéenne de Sambo et disciplines associés a brillamment participé au championnat du monde tenu à Astana au Kazakhstan du 08 au 10 novembre 2024 en remportant une médaille historique à travers Ramatoulaye Sylla. Ce vendredi 13 juin 2025, l'athlète a reçu sa prime à Conakry, a constaté Aminata.com à travers un de ses journalistes.

Au micro de notre reporter, Maître Amadou Sadigou Bah, président de la fédération guinéenne de Sambo et disciplines associées a dit que c'est un sentiment de satisfaction d'assister à la remise de cette prime à la vice-championne du monde de Sambo.

"À chaque participation à un championnat du monde, si vous avez une médaille d'or, d'argent ou de bronze, vous avez droit à quelque chose. Donc, c'est le jour J. L'argent est arrivé depuis le 19 mai dernier. Mais, comme vous savez, les circuits financiers de l'international jusqu'ici n'est pas facile. Donc, cela a pris du temps. Ce retard n'a pas été de volonté. Si on reçoit ce qui est des droits pour un athlète, nous n'avons aucun droit de le garder. Donc, ça a pris du temps, mais ce n'était pas de notre faute. L'instance internationale ne fonctionne pas comme nous voulons. Ça fonctionne avec des principes qui régissent l'organisation. C'est ce qui a retardé un peu", a-t-il entamé.

Qu'est-ce que cette remise représente pour vous?

"C'est un immense honneur. D'abord, nous remercions l'athlète pour sa brillante participation, la direction technique, le coach et l'ensemble de l'encadrement, la fédération internationale, le ministère de la jeunesse, le comité national olympique et sportif Guinéen, la confédération africaine, et l'ensemble des membres de la fédération guinéenne de Sambo et disciplines associées Le Sambo guinéen a dépassé l'état ambitionnaire depuis très longtemps. Nous sommes une grande fédération sportive nationale. D'ailleurs, si nous ne sommes pas maintenant la première fédération, nous sommes la deuxième. Nous sommes parmi les deux meilleures fédérations sportives nationales", a-t-il indiqué.

Poursuivant, il a tenu à répondre aux détracteurs de la fédération guinéenne de Sambo.

"Nous n'allons jamais manger l'argent d'un athlète ou d'un dirigeant. Vous avez même constaté lors du dernier championnat d'Afrique, on sait ce que les gens disaient, mais on ne s'en préoccupe pas. Mais, c'est sûr, si quelque chose appartient à un athlète, ou à une athlète, il/elle l'aura. Ces athlètes, c'est nos enfants, nos petites soeurs, nos petits frères. Nous les aimons et nous les protégeons. Nous allons faire le maximum. Nous contribuons à leur formation. Donc, en aucun cas, personne ne va se braquer contre quelqu'un. Nous sommes une fédération organisée, une fédération responsable, donc nous les remercions et nous les encourageons à venir continuer le travail. Mais, ce n'est pas nous qui payons les primes. Ce n'est pas nous qui payons. C'est l'État qui paye. Si ce n'est pas payé, je peux accorder, comme j'accordais d'autres faveurs. Mais ce n'est pas une obligation de le faire. Nous le faisons par plaisir, parce que nous sommes ensemble. Mais si on paye tout de suite les primes de quelqu'un, il les aura. Chacun est l'ambassadeur de sa famille. Tu peux avoir mille enfants.Tout le monde ne peut pas être reconnaissant. Nous allons nous battre pour les aider à être au sein des forces armées, au sein des forces de sécurité et avoir un travail. C'est ce que nous pouvons faire. Au retour, c'est à chacun de faire ce qu'il veut. Nous allons continuer à soigner l'image du Sambo. Nous allons continuer à faire en sorte que l'image positive du Sambo ne soit pas entachée de quoi que ce soit. Au prix de ma vie, je vais me battre pour que ça marche. Nous remercions tous les athlètes".

Avant de terminer, il a vivement remercié la presse, le Président de la Confédération Africaine de Sambo, le Président de la Fédération Internationale de Sambo et M. Le Premier Ministre, chef du Gouvernement pour le soutien.

Très satisfaite, Ramatoulaye Sylla a remercié son coach et les membres de la fédération guinéenne de Sambo pour le soutien. Elle promet de travailler davantage pour décrocher beaucoup plus de médailles.

"Ce n'est pas à cause de l'argent que j'ai fait le Sport. J'aime le sport naturellement. C'est ma passion. Ce n'est pas à cause d'argent que j'ai fait le Sport. Je remercie la Fédération de Sambo et mon entraîneur. Je me suis bien battue pour avoir une médaille de bronze au récent championnat de monde.Je me suis entraînée pour avoir cette récompense. Je me suis battue pour honorer mon pays. Ce n'est pas à cause d'argent. Je vais continuer à travailler parce que je veux être toujours championne", a-t-elle promis.

Pour sa part, Maître Mangué DK Camara, entraîneur national de Sambo se dit fier de son athlète qui a largement mérité sa récompense.

"Nous avons participé à un championnat du monde. C'est le rôle du sport. Si aujourd'hui, il y a un athlète, venant de la Fédération Guinéenne de Sambo, remporte une médaille de bronze, je suis content. Si aujourd'hui, il y a une remise de sa prime, nous sommes contents. Elle mérite. C'est les athlètes qui se battent. Mon rôle est d'entraîner les enfants, mettre à disposition de la Fédération, à la disposition de l'État pour obtenir un bon résultat. Je suis très content de tous les membres de la Fédération jusqu'au dernier combattant. Étant entraîneur national, je suis très fier. Si aujourd'hui, mon athlète arrive à recevoir sa prime, elle le mérite. Et le travail continue. On travaille très dur pour avoir encore des résultats positifs", a-t-il fait savoir.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942

aliousarayabhe@gmail.com