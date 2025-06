Afrique du Nord: La Tunisie condamne fermement l'agression sioniste contre l'Iran

Tunis — La Tunisie condamne avec la plus grande fermeté l'agression sioniste lâche contre la République Islamique d'Iran, survenue ce vendredi à l'aube, ainsi que l'atteinte flagrante à sa souveraineté et à sa sécurité, en violation criante de la Charte onusienne et des conventions internationales.

"Cet acte sape les fondements de la sécurité, de la paix et de la stabilité, non seulement dans la région, mais dans le monde entier", lit-on dans un communiqué du ministère des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger.

La Tunisie considère que l'agression brutale contre l'Iran constitue un nouveau chapitre dans la série de crimes et d'attaques répétés et continus perpétrés par l'ennemi sioniste, et une preuve de plus de son attachement à poursuivre sa politique hostile.

Par ailleurs, la Tunisie réaffirme sa solidarité avec le peuple Iranien frère dans cette phase délicate et réitère son appel à la communauté internationale, en particulier au Conseil de Sécurité, pour qu'il intervienne immédiatement afin de mettre fin aux agressions sionistes et à l'impunité.

Les autorités iraniennes ont annoncé ce vendredi matin que l'entité sioniste avait mené des raids aériens sur des zones civiles et des installations nucléaires. Elles ont également déclaré que des civils, ainsi qu'un certain nombre de hauts commandants militaires et de scientifiques nucléaires, étaient tombés en martyrs.

De son côté, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a annoncé, ce soir, avoir lancé des attaques contre des dizaines de cibles à Israël en réponse aux raids aériens de l'entité sioniste.