Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 juin 2025

revue de presse

Sénégal : Naissance de l'Association « KINGA » pour une initiative panafricaine en santé publique

Ce samedi 14 juin 2025, l’Association KINGA a tenu sa réunion constitutive en ligne, rassemblant des économistes, des professionnels de la santé, des experts en agroalimentaire, entre autres, pour poser les bases d’une nouvelle dynamique de santé publique sur le continent africain. KINGA, mot swahili signifiant "prévention", se veut une réponse concrète aux lacunes persistantes dans les systèmes de santé en Afrique subsaharienne, là où les politiques publiques montrent souvent leurs limites.

À l’origine de cette initiative se trouve le professeur Issa Wone, spécialiste en santé publique, enseignant-chercheur à l’Université Hassan Seck de Ziguinchor et président de l’Alliance Sénégalaise contre les Maladies Non Transmissibles.

Fort de plus de 30 ans d’expérience, dont 6 années de pratique médicale intense et plus de 20 ans de consultance sur des questions nationales et internationales, le Pr Wone a rappelé combien les programmes de santé, bien que conçus avec de bonnes intentions, peinent à résoudre des problématiques fondamentales. (Source allAfrica)

Marche de milliers de militants du PDCI à Abidjan

Des milliers de militants et sympathisants du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition) ont battu le pavé, ce samedi 14 juin 2025, à Abidjan, pour protester contre la radiation de Tidjane Thiam et des principaux leaders de l’opposition de la liste électorale.

La marche du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, qui a réuni des milliers de militants et sympathisants, a débuté à l’Espace Sococé à Cocody, dans l’Est d’Abidjan, s’est achevée devant le siège de la Commission électorale indépendante (CEI), sous une haute surveillance des forces de l’ordre. Des dirigeants du PDCI ont ensuite échangé avec des membres de la CEI au sein de l’institution.

Après cette rencontre, Sylvestre Emmou, secrétaire exécutif en chef du PDCI, a lancé que « nous exigeons la réintégration, sans condition, de Tidjane Thiam, le président du PDCI, et des principaux leaders de l’opposition sur la liste électorale. » (Source apanews)

Madagascar : Un cargo échoué sur la mer d'Emeraude, près de Diego Suarez, fait craindre une pollution

À Madagascar, un cargo échoué près de la ville de Diego Suarez, dans le nord du pays, laisse craindre une catastrophe environnementale. Tombé en panne dimanche dernier, il a dérivé jusqu’à une barrière de corail qui encercle la mer d’Emeraude, joyau de biodiversité et haut lieu du tourisme à Madagascar. Si les autorités se veulent rassurantes en écartant tout risque de pollution, des traces de fioul ont pourtant été découvertes sur un îlot avoisinant.

Une pâte noire visqueuse dégageant une forte odeur de fioul, c'est ce qu’ont découvert des pêcheurs et des touristes sur l’une des plages de l’îlot Nosy Suarez au lendemain de l’échouage du cargo Amory à quelques centaines de mètres de là. (Source RFI)

En Afrique du Sud, le bilan des inondations atteint 86 morts

Des habitants ont dû passer la nuit sur les toits pour échapper à la montée soudaine des eaux dans la province du Cap-Oriental, frappée par des inondations meurtrières.

Les équipes de secours ont découvert samedi 14 juin de nouvelles victimes des graves inondations qui ont frappé la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud plus tôt dans la semaine. Le ministre de la police, Senzo Mchunu, a fait état samedi d’un « bilan global dans la province atteignant 86 » morts. Parmi les personnes mortes figurent au moins six enfants et trois adultes qui se trouvaient dans un bus scolaire emporté par la crue. Par ailleurs, trois étudiants ont été secourus après s’être accrochés à des arbres, mais quatre autres étaient encore portés disparus samedi. (Source Lemonde Afrique)

À Changsha, la Chine réaffirme son partenariat stratégique avec l’Afrique

Lancée jeudi à Changsha, au cœur de la Chine, la quatrième édition de l’exposition économique et commerciale Chine-Afrique témoigne de la volonté de Pékin de renforcer ses relations avec un continent perçu comme essentiel à sa stratégie de coopération Sud-Sud.

Placée sous le thème « La Chine et l’Afrique : Ensemble vers la modernisation », l’exposition réunit près de 4 700 entreprises chinoises et africaines, pour un total de plus de 30 000 participants attendus sur quatre jours.

Selon les organisateurs, des accords préliminaires ont déjà été signés pour une valeur dépassant les 11 milliards de dollars américains, couvrant des domaines aussi variés que les infrastructures, l’énergie, la santé ou encore l’agroalimentaire. (Source Africanews)

RD Congo : Un nouvel aérogare inauguré à Kolwezi

Le ciel est désormais grand ouvert à Nkolwezi. La piste flambant neuve du nouvel aérogare d’une superficie de près de 10 000 m2, reflète les ambitions d’une province qui veut s’ouvrir sur le monde. Inaugurée le 12 juin 2025, par le président Félix Antoine Tshisekedi, l’ouvrage porte la marque du programme d’investissements prioritaires 2024-2028

Dans cette province considérée comme l’un des poumons miniers de la République Démocratique du Congo, la mise en service prochaine d’un aéroport international, est aussi symbolique que stratégique. Il s’agit d’un levier essentiel pour soutenir l’exportation de ressources stratégiques, tout en réduisant la dépendance logistique vis-à-vis de Lubumbashi ou de Kinshasa. L’infrastructure devrait par ailleurs permettre de désenclaver une région souvent difficile d’accès par la route et de facto, dynamiser les échanges régionaux (Source Africa 24)

Gabon/Lambaréné : La Fondation Onouviet inaugure un complexe scolaire tourné vers l’excellence

Ce samedi 8 juin 2025, la ville de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen Ogooué a été le théâtre d’un événement aussi symbolique que structurant pour la localité. La Fondation Mariétou et Richard Onouviet a procédé à l’inauguration de l’école primaire Jean Rémy Relongoueth, premier jalon d’un vaste complexe scolaire comprenant une école primaire, un collège et un lycée. Une initiative privée d’utilité publique qui réaffirme l’engagement de ses fondateurs en faveur d’une éducation enracinée, exigeante et inclusive.

Dans une ambiance à la fois solennelle et chaleureuse, autorités administratives, acteurs du monde éducatif, parents d’élèves et riverains ont assisté à la cérémonie inaugurale de l’école Jean Rémy Relongoueth. Du nom d’un enseignant emblématique de la région, cette école cristallise l’ambition d’une éducation ancrée dans les valeurs culturelles gabonaises tout en étant résolument ouverte sur le monde. (Source GabonMediaTime)

Violents combats au Mali entre l’armée et le Front de libération de l’Azawad

Les indépendantistes touareg et les Forces armées maliennes appuyées par les mercenaires russes d’Africa Corps se sont affrontés dans le nord du pays vendredi 13 juin. Les deux camps affirment avoir tué des « combattants ennemis », « mais il faut attendre encore pour avoir des chiffres définitifs », a indiqué un élu de la région.

Des combats violents et meurtriers ont opposé, vendredi 13 juin, dans le nord du Mali, l’armée soutenue par les mercenaires russes d’Africa Corps et les indépendantistes du Front de libération de l’Azawad (FLA). Dans un communiqué, l’état-major malien a reconnu qu’un convoi logistique a essuyé une « embuscade » à l’aube vendredi dans la région de Kidal, après avoir mené une « opération offensive contre un groupe armé terroriste ». L’armée affirme avoir tué des « combattants ennemis » et estime que la situation est « sous contrôle », sans admettre de pertes. (Source Jeune Afrique)

FIBA 3×3 : Le Bénin, première nation africaine et 26e mondiale

Le Bénin confirme son ascension sur la scène du basketball 3×3. Selon le classement FIBA 3×3 combiné publié le 13 juin 2025, le pays occupe désormais la 1re place en Afrique et la 26e à l’échelle mondiale, avec un total de 462.947 points.

Cette performance remarquable place le Bénin devant des poids lourds du continent comme l’Algérie (453.291 points) et l’Ouganda (451.459 points), respectivement 2e et 3e africains. Une progression qui reflète le sérieux du travail entamé ces dernières années autour de cette discipline dynamique. (Source beninwebtv)

Burkina/Désenclavement : «Chaque région aura sa brigade de construction de routes avant fin 2025», selon le président Traoré

Manga, 14 juin 2025 (AIB)- Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a réaffirmé samedi à Manga, sa volonté de désenclaver toutes les localités du pays, assurant qu'avant la fin de l'année 2025, chaque région sera dotée d'une brigade de construction de routes.

Selon le chef de l'État, l'initiative présidentielle «Faso Mêbo» qui a été lancée pour renforcer et améliorer le réseau routier, s'est déjà déployée dans plusieurs régions du pays, confiant qu'avant la fin de l'année ce déploiement sera total.

Le capitaine Ibrahim Traoré s'exprimait samedi 14 juin à Manga dans la région du Centre-Sud à l'occasion d'une rencontre d'échange avec les filles et fils de la région. (Source AIB)