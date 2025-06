Lors d'une présentation des grands axes de travail de son département, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slaheddine Zouari, a souligné l'importance de l'initiative présidentielle en matière de logements sociaux et qui est basée sur la formule «location-vente». Et d'expliquer qu'un programme va démarrer au début de l'année 2026. Actuellement, le département prépare les procédures juridiques et autres afin de mettre en oeuvre ce projet.

La Presse -- «Nous avons une stratégie pour l'équipement à l'horizon 2035, qui servira de base pour les autres stratégies et qui est fondée sur quatre axes, à savoir le développement du réseau routier et sa maintenance, la protection des villes et du littoral des inondations, l'aménagement territorial et urbain, y compris l'habitat, ainsi qu'un quatrième axe qui est transversal par rapport aux trois premiers et il concerne le soutien logistique aux différentes missions en charge du département», a précisé le ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Slaheddine Zouari, en marge d'une séance plénière de dialogue avec le département, organisée hier par le Conseil national des régions et des districts (Cnrd).

En ce qui concerne le développement du réseau routier, le ministre a indiqué que son département travaillait pour mettre en oeuvre le plan directeur des autoroutes. Il a souligné qu'actuellement, 740 km d'autoroutes sont en cours d'exploitation, outre les 180 km en cours d'exécution qui relieront Tunis à Jemla. Zouari a précisé que les études techniques pour la réalisation de 390 km autres sont à un stade très avancé. Ces autoroutes relieront Jelma et Kasserine, ainsi que l'autoroute maghrébine qui sera ramenée sur environ 75 km, de Boussalem jusqu'à la frontière algérienne. Il y a aussi l'autoroute Mjez Elbab-Le Kef, qui s'étendra sur environ 115 km. «Les études sont à un stade très avancé, et nous avons entamé les procédures foncières, et nous allons commencer la prochaine étape qui concerne la budgétisation de ces projets et ce au sein du prochain plan de développement», a ajouté le ministre.

Zouari a confirmé que le nouvel index de transport routier sera officiellement publié au cours du second semestre de l'année 2025. Il a expliqué que le ministère a mis à jour l'index routier, en vigueur depuis 1984, et l'a remplacé par un nouveau guide tout en tenant compte de l'évolution du trafic, du volume des échanges commerciaux, des changements climatiques, ainsi que de l'application de l'innovation dans l'économie circulaire pour des routes durables.

Dédoublement de la nationale 13

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat a souligné que son département travaille d'arrache-pied pour relier tous les gouvernorats par des autoroutes. Et parmi les projets les plus importants à l'heure actuelle, il a cité le dédoublement de la route nationale 13, qui relie Kasserine et Sfax, en passant par Sidi Bouzid. Ainsi, cette route sera transformée en une autoroute. Le projet, d'après le ministre, comprend d'autres composantes de développement, notamment au profit des agriculteurs, dont des pistes rurales qui faciliteront l'accès des producteurs aux marchés et grands axes économiques. Le coût total du projet est estimé à 1,4 milliard de dinars, et l'appel d'offres sera annoncé dans les prochaines semaines, et son exécution débutera avant la fin de l'année en cours.

Zouari a évoqué, dans cette perspective, le projet de la nationale 2 reliant Enfidha et Kairouan, et qui revêt une importance pas des moindres et dont le coût est estimé à 300 millions de dinars. Pour ce projet, le département se penche actuellement sur le choix des entreprises qui devront exécuter ses différentes composantes. Le démarrage des travaux est aussi prévu pour bientôt.

Le ministre a indiqué que d'autres projets concernent le Sud tunisien. Il a souligné que les études sont à un stade très avancé et que ces projets concernent trois grands axes économiques qui englobent Kasserine, Gabès via Gafsa, Tozeur, Kébili. Zouari a évoqué plusieurs pistes rurales qui viendront relier les villages dans différents gouvernerats.

Il a précisé que cette composante est formée de 5 mille kilomètres de pistes qui seront intégrés dans les deux prochains plans de développement.

Il a rappelé que le ministère a développé un programme d'action pour la période allant d'ici jusqu'à la fin de 2025, qui consiste à réaliser 22 projets en attente d'un coût de 1,2 milliard de dinars, en plus du lancement d'autres travauix concernant 12 nouveaux projets programmés dans la Loi de finances dans 14 gouvernorats pour un coût de 2,3 milliards de dinars.

«Le ministère vise également à reprendre 16 projets bloqués dans 13 gouvernorats, pour un coût de 0,4 milliard de dinars avant la fin de 2025», a-t-il fait savoir, ajoutant que le projet du pont de Bizerte, qui comprend 3 tranches, sera prêt pour l'exploitation d'ici à la fin de 2027. «Le ministère a conclu le plus grand marché dans le secteur des ponts et routes avec une entreprise chinoise pour un total d'investissement de 610 millions de dinars afin de réaliser cette tranche», a conclu le ministre.

Construction de 3.100 nouveaux logements sociaux en 2026

Par ailleurs, le ministre a indiqué qu'en matière de logement social, tout en se référant aux directives du Président de la République, Kaïs Saïed, concernant la réorientation de la Sprols et de la Snit vers la promotion de ce genre d'habitat, il y a lieu d'épauler l'Etat pour qu'il puisse jouer son rôle social. Dans ce sens, Zouari a souligné que la formule «location-vente» est une initiative très importante et dont un programme va démarrer au début de l'année 2026.

Actuellement, le département prépare les procédures juridiques et autres afin de mettre en oeuvre ce projet qui profitera aux familles vulnérables et à revenues limités. Le ministre est revenu sur le programme des logements sociaux avec un projet qui est en cours d'exécution avec un total de 3.100 nouveaux logements sociaux, et dont la construction démarrera au début de l'année prochaine. Il a précisé que d'ici à la fin de l'année la dernière tranche du programme précédent, de deux mille logements sociaux, sera exécutée. Ainsi, le lancement des 3.100 nouveaux logements coïncidera avec la finalisation des tranches précédentes et avec le démarrage du programme «location-vente».

Lors du débat avec le ministre, plusieurs élus du Cnrd ont évoqué la situation désastreuse des routes locales, l'entretien quasi-absent des routes défectueuses ou des pistes impraticables. Ils ont, à cette l'occasion, rappelé le rôle central dont doit bénéficier le Cnrd dans l'élaboration du prochain plan de développement, dont les préparatif sont en cours.

Pour sa part, le membre du Cnrd Haithem Trabelsi, président de la commission du développement et des services sociaux, a souligné qu'avec les nouvelles procédures, les propositions quant aux priorités du développement vont émaner de la base, à savoir les conseils locaux. Ces derniers ont l'intervalle entre le 22 avril et le 22 juin courant pour finaliser leurs propositions, qui seront traitées au niveau régional du 22 juin au 22 juillet prochain, date à laquelle les plans régionaux seront soumis au niveau des districts pour les combiner en cinq plans de districts avant de les discuter avec le ministère de l'Economie et de la Planification qui a, à son tour, ses plans de développement sectoriels. Des réunions de travail et des concertations auront lieu à ce niveau durant quatre mois pour finaliser un projet qui sera soumis aux deux chambres parlementaires.