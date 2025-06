Tunisie: Alerte sanitaire à Métlaoui - Les moustiques prolifèrent, les habitants s'inquiètent

La ville de Métlaoui est confrontée, ces dernières semaines, à une prolifération alarmante de moustiques, suscitant une vive inquiétude parmi les habitants, d'autant plus que l'été approche et que le mercure oscille vers le haut, ce qui ne fait qu'aggraver la situation.

Si certains attribuent ce fléau à la multiplication des points de rejet, les inspections de terrain révèlent que la cause principale semble être la présence de nombreuses mares et eaux stagnantes, véritables foyers de reproduction pour les moustiques, particulièrement en l'absence de maintenance régulière et d'intervention rapide. Plus de dix points de fuite d'eau ont été recensés, pour la plupart en lien avec des installations de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG).

Par ailleurs, plusieurs quartiers densément peuplés abritent des flaques à ciel ouvert, notamment les quartiers Ouled S'him (près du point de rejet), Oued El Arta, Megroun et Thalja.

Ces zones sont devenues des foyers de prolifération majeurs. La situation fait craindre une menace sanitaire sérieuse, notamment la résurgence de maladies comme la leishmaniose, transmise par le phlébotome, un insecte susceptible de proliférer dans ce type d'environnement chaud et humide.

Face à ce constat préoccupant, les citoyens lancent un appel pressant aux autorités locales et surtout à la Compagnie des phosphates de Gafsa, afin qu'elles interviennent de toute urgence pour assécher les mares stagnantes, réparer les fuites d'eau et entretenir les réseaux d'assainissement, mener des campagnes régulières de pulvérisation et de désinfection, et assurer un suivi environnemental rigoureux dans les zones à risque.

Tout retard dans l'intervention pourrait engendrer une dégradation majeure de la situation environnementale et sanitaire. Il est impératif de traiter ce problème comme une priorité absolue en matière de santé publique et de développement local.