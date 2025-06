Il a souligné, à cette occasion, l'importance de l'investissement privé pour soutenir les efforts de l'Etat en faveur de la promotion du développement économique et social, insistant sur la volonté du gouvernement de mettre en place les réformes nécessaires pour encourager l'initiative privée.

- Dans le cadre des efforts d'encadrement et de préparation du plan de développement pour la période 2026-2030, une séance de travail a été tenue jeudi après-midi. Supervisée par le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, cette séance a été dédiée au Comité des politiques publiques sur l'investissement.

D'après un communiqué du département, la réunion a groupé des membres du comité composé de représentants d'un certain nombre de ministères et de structures publiques concernés, ainsi que de représentants du secteur privé et de plusieurs cadres du ministère.

Le ministre a souligné, à cette occasion, l'importance de l'investissement privé pour soutenir les efforts de l'Etat en faveur de la promotion du développement économique et social, insistant dans cette perspective sur la volonté du gouvernement de mettre en place les réformes nécessaires et de fournir un climat approprié pour encourager l'initiative privée et le lancement de projets.

Samir Abdelhafidh a présenté la méthodologie de préparation du plan de développement et de son calendrier, ainsi que les progrès enregistrés dans ce sens. Il a souhaité, dans ce cadre, que les membres du comité contribuent, à travers leurs idées et propositions, à enrichir le contenu des politiques publiques relatives à l'investissement afin que les objectifs escomptés en matière de développement économique et de promotion sociale soient atteints.