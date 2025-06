Afrique Australe: Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina - Pour le transfert du sommet de la SADC dans un autre pays

À l'approche du Sommet annuel de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), prévu se tenir à Antananarivo en août prochain, les anciens présidents ont adressé une lettre solennelle aux instances régionales et internationales.

Les anciens présidents Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina sortent de nouveau de leur silence. Dans un communiqué conjoint qui a été relayé à la presse hier, ils expriment une vive préoccupation quant à l'évolution de la situation nationale.

La gouvernance économique a été évoquée par ces anciens présidents et fait l'objet de vives critiques. Ils dénoncent une « concentration des ressources stratégiques entre les mains d'un cercle restreint, proche du pouvoir ». Ils citent, entre autres, l'attribution des marchés publics, le tout dans un contexte de transparence jugée « insuffisante ». Sur le plan politique, ils évoquent, par ailleurs, des « atteintes répétées aux libertés fondamentales ». Une occasion pour eux de soulever des « arrestations jugées arbitraires, une surveillance accrue des opposants, des restrictions à la liberté de manifestation et un climat hostile à l'exercice du journalisme indépendant ».

Irrégularités

Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina rappellent également que les engagements pris en 2011, dans un souci d'apaisement à la suite de la crise de 2009, prévoyaient un retour progressif à une gouvernance inclusive et respectueuse des règles démocratiques. Or, selon eux, ces engagements ont été négligés, voire contournés, au fil des dernières années. Le communiqué conjoint soulève aussi « une crise de légitimité ». Le régime du président de la République, Andry Rajoelina, est décrit par ces anciens présidents comme étant issu d'un « scrutin entaché de graves irrégularités ». Ils rappellent « un taux d'abstention supérieur à soixante pour cent, l'exclusion de candidats majeurs et une controverse persistante sur la nationalité du chef de l'État ».

Médiation

Les anciens présidents Hery Rajaonarimampianina et Marc Ravalomanana estiment que « la trajectoire actuelle du pays est en contradiction avec les principes fondamentaux de la SADC, en particulier ceux relatifs à la démocratie, à l'État de droit et à la bonne gouvernance ». A cet effet, selon toujours le communiqué, ils ont transmis une lettre dans ce sens auprès du secrétaire exécutif de la SADC, Elias M. Magosi, ainsi qu'aux chefs d'État et de gouvernement des pays membres, aux missions diplomatiques en poste à Madagascar et aux partenaires techniques et financiers. Ils estiment également que la tenue du sommet 2025 à Antananarivo risquerait d'être perçue comme une caution implicite aux dérives observées. Ils appellent donc à un réexamen de cette décision, en suggérant un report ou un déplacement du sommet d'août prochain vers un autre pays membre respectant les principes de la Communauté. Les anciens présidents veulent également qu'une mission régionale de médiation puisse être déployée afin d'instaurer les « conditions d'un dialogue politique sincère ».