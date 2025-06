Afrique: Une attaque qui a pris tout le monde par surprise,

billet

L'attaque d'Israël a été fulgurante et n'a finalement surpris personne. Elle a été déclenchée dans la nuit de jeudi à vendredi et a été massive. Près de deux cents avions ont participé à un raid sur l'Iran qui a visé les sites nucléaires et plusieurs chefs militaires et un responsable scientifique. Les responsables occidentaux ont été pris par surprise et appellent tous aujourd'hui à la retenue. Donald Trump qui, dans un premier temps, a gardé le silence, a appelé l'Iran à conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard.

Une attaque qui a pris tout le monde par surprise,

Les hésitations du président Donald Trump rapportées par des journalistes, avant-hier, concernant les négociations entamées avec les dirigeants iraniens avaient fait sentir qu'il risquait de ne pas avoir gain de cause auprès d'eux. Ces certitudes ont été ébranlées quand ces derniers n'ont pas voulu revenir sur leurs prérogatives. Il a affirmé qu'ils ne voulaient pas conclure un bon accord et que l'utilisation des armes ne résoudrait rien. Les Iraniens ont lancé plusieurs avertissements en direction des bases militaires américaines de la région. L'évacuation de militaires américains et de leurs familles a permis de deviner que la situation dans la région pouvait dégénérer. Il n'avait pas invité les Israéliens à prendre part aux pourparlers.

L'État hébreu qui, depuis longtemps, veut empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire voyait d'un mauvais oeil ces négociations. Des sources citées par des journalistes ont déclaré que le cabinet de Benyamin Netanyahou préparait une attaque contre l'Iran. La nouvelle du raid d'hier a donc été une demie surprise, mais elle a impressionné par son ampleur. Elle a été planifiée méthodiquement. Une centaine de sites iraniens ont été détruits et des chefs militaires ont été tués. La riposte iranienne a été immédiate, mais elle a été annihilée par la défense israélienne. Téhéran continue de dire qu'il répondra puissamment. Les capitales occidentales préfèrent appeler les deux parties à la retenue, mais elles ne savent pas quelle sera l'évolution de la situation dans les jours à venir.