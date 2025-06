Madagascar: Tanjombato - Deux jeunes de 17 et 18 ans arrêtés pour escroquerie au mercure

Deux jeunes hommes âgés de 17 et 18 ans ont été interpellés dans la matinée du 12 juin 2025 à Saropody, dans le quartier de Tanjombato, par les forces de l'ordre du Commissariat du 2e arrondissement à Ambohijatovo.

Ils tentaient de soutirer de l'argent à des personnes en prétendant être vendeurs de mercure, un produit hautement convoité dans certains cercles, notamment dans l'exploitation minière artisanale. Selon les informations communiquées par la police, les deux individus approchaient leurs cibles en affirmant détenir une quantité importante de mercure, dans l'objectif de trouver des acheteurs « intéressés » et crédules. Ils auraient ainsi réussi à convaincre au moins une personne de leur remettre une somme de trois millions d'ariary, avant d'être pris en flagrant délit alors qu'ils tentaient de reproduire la même combine avec d'autres victimes potentielles.

La police, alertée par des soupçons remontés par des habitants ou par la victime elle-même, est rapidement intervenue. Les deux jeunes ont été arrêtés sur les lieux et conduits immédiatement au commissariat pour l'ouverture d'une enquête en bonne et due forme. La personne arnaquée s'est déjà rendue au poste pour déposer plainte et détailler les circonstances de l'escroquerie.

Cette affaire met en lumière une nouvelle forme d'arnaque impliquant des substances dites rares ou recherchées, et interpelle sur la vigilance à adopter face aux offres suspectes, particulièrement dans les zones où les activités liées aux ressources minières sont fréquentes. Les forces de l'ordre rappellent aux citoyens la nécessité de signaler tout comportement douteux ou toute transaction inhabituelle, surtout lorsqu'il s'agit de produits sensibles ou réglementés.

Les deux jeunes mis en cause pourraient être poursuivis pour escroquerie et usurpation d'identité commerciale, malgré leur jeune âge. L'enquête en cours permettra de déterminer s'ils agissaient seuls ou s'ils faisaient partie d'un réseau plus large.