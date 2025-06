Madagascar: Courses hippiques - Une troisième réunion sous le signe de la Fête des Pères

L'hippodrome de Mahazina accueillera demain la Journée des Montagnes, une compétition organisée par l'ASCEL/AHCEL. Cet événement mettra à l'honneur les pères présents, dans une ambiance sportive et festive mais aussi une consolation pour les meilleurs perdants lors de la dernière réunion.

Parmi les temps forts de la journée, la première course, le Prix Maromokotra (1500 mètres), verra Arken Soa porter le poids le plus élevé. Alternat'or tentera de corriger les erreurs de stratégie qui ont marqué la dernière réunion face à des adversaires de taille, dont Bex Burry et Belladona. La pouliche Menabe, déjà victorieuse, pourrait de nouveau s'imposer. Le Prix de l'Ankaratra (1600 mètres) suscite également l'intérêt des turfistes. Le duo composé du jockey Johny Mamtiaïna et du cheval Zoéh Scot sera très attendu après une période de suspension.

Boy Star, encore en quête de confirmation, et Zenith, en excellente forme, promettent une course disputée. Varenne Étoile pourrait, quant à lui, créer la surprise du jour. Dans le Prix Andringitra (1700 mètres), Troïka de Carmen descend de catégorie tandis que Bagherra Ben Kalhifa espère tirer profit de son statut de bottom weight. Arizona et Arc en Ciel pourraient également jouer les premiers rôles.

Enfin, la journée culminera avec le Prix Tsaratanana (1800 mètres). Aisance de Pleasure est annoncée favorite, mais Angelita Star, qui monte de catégorie après deux succès consécutifs, pourrait bien bouleverser les pronostics et offrir aux spectateurs un final riche en suspense.