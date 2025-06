Madagascar: Bible en malgache - Les traductions en dialectes présentées à l'Akademia Malagasy

Alors que la célébration des 190 ans de la Bible en malgache aura lieu dans une semaine, une autre grande réalisation, s'agissant de la traduction des Saintes Ecritures, cette fois en dialectes locales, a été présentée à l'Akademia Malagasy cette semaine dans le cadre du mois de la langue malgache.

La Bible traduite en langue malgache existe depuis près de deux siècles. Elle l'est, depuis quelques années, en dialecte locales. Un grand projet initié par le FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo, qui a permis à ce jour de disposer d'une version de la Bible en dialectes Betsileo, Sihanaka et Tsimihety. Une équipe de traducteurs issus du FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo a présenté le mercredi 11 juin 2025 à l'Akademia Malagasy à Tsimbazaza, les grandes étapes déjà franchies dans la réalisation de ce projet de traduction des Saintes Ecritures en dialectes locales.

Les prémices de ces travaux de traduction de la Bible en dialectes locales remontent à 2016, année du premier draft de la Bible en dialecte Betsileo, achevé en 2017. Entre 2017 et 2023, les travaux de traduction de la Bible en Betsileo, Sihanaka et Tsimihety atteignent leur phase de concrétisation, au terme d'une longue série de vérification, avec le concours de consultants, spécialistes des dialectes concernés. Au total, neuf ateliers dont quatre à Madagascar et cinq à l'étranger, ont déjà eu lieu, dans le cadre de la réalisation de ces travaux de traduction.

Des cérémonies de remise officielle des versions Betsileo, Sihanaka et Tsimihety, ont déjà eu lieu dans les régions parlant ces dialectes. C'était respectivement en 2022, 2023 et 2024. L'Akademia Malagasy a reçu les siennes des mains de l'équipe de traducteurs du FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo, lors de la séance de présentation devant les membres de l'académie. Son président, Irène Rabenoro, et quatre autres membres présents à cette séance n'ont pas manqué de féliciter cette initiative de traduction des Saintes Ecritures, mettant en exergue la grande richesse de la langue malgache et sa pluralité, convergeant vers un but unique, celui de l'évangélisation.

Ces versions de la Bible en dialectes Betsileo, Sihanaka et Tsimihety ne sont que les premiers fruits. D'autres sont à venir car la traduction de la Bible dans d'autres dialectes, est actuellement en cours. Il s'agit des dialectes Antambahoaka, Antefasy, Antemoro, Antesaka, Betsimisaraka Avaratra, Mahafaly, Tanala et Zafisoro.