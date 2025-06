Algérie: Le CN condamne 'les attaques agressives' sionistes contre le peuple iranien

Alger — Le Bureau du Conseil de la nation (CN), présidé par M. Azouz Nasri, président du Conseil, a condamné vendredi avec "la plus grande fermeté les attaques agressives" sionistes contre le peuple iranien, qui bafouent de manière abjecte la souveraineté de la République islamique d'Iran et l'intégrité de son territoire, en violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations unies.

Le Bureau du Conseil de la nation, a indiqué dans un communiqué, suivre "avec une profonde inquiétude l'agression sioniste flagrante contre le peuple iranien, ses infrastructures et ses installations stratégiques dans la République islamique d'Iran, pays frère".

"Cette agression injuste, en totale contradiction avec le droit international, reflète une fois de plus la politique coloniale et criminelle de l'entité sioniste, fondée sur des objectifs expansionnistes illégitimes et des méthodes agressives visant à étendre son influence et à garantir sa sécurité au détriment de l'intégrité, de l'unité, de la souveraineté et de la sécurité des pays voisins", a souligné la même source.

Le Bureau du Conseil de la nation, ajoute le communiqué, "condamne et dénonce avec la plus grande fermeté ces attaques agressives, qui bafouent de manière abjecte la souveraineté de la République islamique d'Iran et l'intégrité de son territoire, en violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations unies".

Il a affirmé que "la communauté internationale est désormais face à un véritable défi qui exige une action concrète et sérieuse afin de garantir la paix et la sécurité de la région et de ses pays, et d'éviter toute escalade pouvant entraîner une guerre dévastatrice".

"Ces attaques odieuses de l'entité coloniale, qui s'ajoutent à une série d'agressions et de violations répétées contre plusieurs pays - en commençant par le génocide à Ghaza et contre notre peuple palestinien depuis plus de vingt mois - ont révélé le vrai visage hideux du sionisme".

Elles ont également "provoqué un renversement des concepts au sein de cet Etat voyou et de ses alliés, quant à la définition même de l'agresseur et de l'agressé. Cela lui a permis de violer l'espace aérien et le territoire de tout pays, à tout moment et à sa guise, se comportant ainsi comme un Etat au-dessus des lois, jugeant tous les autres sans jamais rendre de comptes", rappelle le communiqué.

Le Bureau du Conseil "exprime avec force sa condamnation absolue de l'agression sioniste contre le territoire iranien", appelant "les parlements du monde à se ranger du côté des partisans de la paix et de la sécurité internationales, et à oeuvrer pour contraindre l'entité sioniste à cesser immédiatement et définitivement sa politique barbare, qui risque d'élargir le champ de la guerre dans la région, compromettant ainsi gravement sa stabilité et sa sécurité".

Il appelle également la communauté internationale, "avec toutes ses institutions et organisations, à assumer ses responsabilités historiques face à cette agression sioniste grave, en poursuivant et en criminalisant cet acte".

Enfin, "le Bureau du Conseil de la Nation renouvelle sa condamnation totale de cette ignoble agression terroriste, et adresse ses sincères condoléances au Majlis al-Choura islamique de la République islamique d'Iran, ainsi qu'au peuple iranien frère. Il prie Allah le Tout-Puissant de consoler les familles endeuillées et d'accorder un prompt rétablissement aux blessés".