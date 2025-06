Afrique: Chine-Afrique - Qiu Jianming appelle à la solidarité

A l'issue de la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en oeuvre des actions de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) tenue le 11 juin à Changsha, le chargé d'affaires a.i. de l'ambassade de Chine, Qiu Jianming, a publié une réflexion dans laquelle il appelle à l'unité entre la Chine et les pays africains.

« Unissons nos coeurs, nos esprits et nos forces pour construire ensemble une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle », a déclaré le chargé d'affaires a.i. de l'ambassade de Chine au Congo, Qiu Jianming.

Il a rappelé l'adoption de la Déclaration sino-africaine de Changsha sur la préservation de la solidarité et de la coopération du Sud global au cours de la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en oeuvre des actions de suivi du Focac, dont l'objectif est d'afficher « pleinement » leur détermination « ferme » à renforcer l'émergence collective dans l'unité et à promouvoir ensemble la modernisation. « C'est un grand rendez-vous marqué par l'ouverture et le gagnant-gagnant », a-t-il dit.

« Récemment, certains pays, pour servir ses intérêts égoïstes, ont brandi le bâton des droits de douane et interdit aux ressortissants d'autres pays d'entrer sur leur sol, ce qui a porté gravement atteinte aux intérêts communs de la communauté internationale, surtout ceux des pays en développement », a fait observer le chargé d'affaires a.i.

« Confrontée à un choix historique entre l'ouverture et la fermeture, la Chine continuera d'offrir de nouvelles opportunités au monde par de nouveaux succès de la modernisation à la chinoise, et d'injecter une nouvelle vitalité à l'Afrique et d'autres partenaires du Sud global par son marché immense », a rassuré Qiu Jianming.

Grâce à la conclusion des accords de partenariat économique pour le développement partagé, la Chine, a-t-il ajouté, accordera « le traitement de tarif douanier zéro à 100% de catégories de produits exportés vers la Chine par 53 pays africains ayant les relations diplomatiques avec la Chine, et facilitera davantage les exportations vers la Chine des pays africains les moins avancés, en vue de faire bénéficier l'Afrique du développement de la Chine et de promouvoir une mondialisation économique bénéfique pour tous et inclusive ».

Il a également rappelé la réussite du Sommet de Beijing du Focac tenu en septembre 2024, au cours duquel les présidents Xi Jinping et Denis Sassou N'Guesso ainsi que d'autres dirigeants africains « se sont mis d'accord pour avancer la proposition en six points sur la modernisation, et mettre en oeuvre ensemble les dix actions de partenariat sur la coopération sino-africaine ».

« Renforcer la solidarité et se tenir du bon côté de l'histoire... »

« Depuis le Sommet, grâce à la coopération étroite entre la Chine et le Congo, un certain nombre de résultats préliminaires encourageants ont été obtenus dans la mise en oeuvre des résultats du Sommet de Beijing, comme la mise en chantier de la Direction nationale des examens et concours, la signature du Mémorandum d'entente sur la coopération en matière de quarantaine animale et végétale, et les avancées significatives du projet de construction de l'institut Confucius », a indiqué le chargé d'affaires a.i.

« Plus la situation internationale est changeante et instable, plus nous devons renforcer la solidarité et nous tenir fermement du bon côté de l'histoire pour orienter le progrès de notre époque et s'opposer ensemble à la politique du plus fort et à tout acte d'intimidation, en vue de faire face à l'incertitude de la situation internationale avec la certitude et la résilience des relations sino-africaines », a-t-il insisté.

L'ouverture et la coopération constituent, selon lui, « la bonne voie à suivre pour l'humanité. Le bénéfice partagé et le gagnant-gagnant représentent l'aspiration de tous les peuples ». La Chine, le Congo et d'autres pays africains, tout en travaillant ensemble pour promouvoir la modernisation, « favoriseront, énergiquement, la solidarité et la coopération entre les pays du Sud global, et créeront un avenir radieux pour la paix et le développement dans le monde ».

Dans l'avenir, il a fait savoir que la Chine entend oeuvrer avec le Congo pour assumer les responsabilités qui incombent à la coprésidence, « mettre en oeuvre solidement les acquis du Sommet, orienter le développement de la coopération sino-africaine de haute qualité, et défendre le multilatéralisme, l'équité et la justice ». « Unissons nos coeurs, nos esprits et nos forces pour faire entendre une voix de solidarité plus forte du Sud global et contribuer à la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité », a-t-il conclu.