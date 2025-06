Congo-Brazzaville: Inclusion financière - Entente entre banques et associations de consommateurs

L'accord de collaboration a été signé, le 13 juin, à Brazzaville par le président de l'Association professionnelle des établissements de crédit (Apéc), Calixte Tabangoli, et le coordonnateur du Réseau des associations de consommateurs (RAC), Mermans Babounga. Cette entente vise à répondre aux nombreuses plaintes des usagers, notamment liées à la qualité et aux coûts des services bancaires.

L'objectif de cet accord est de favoriser un climat de confiance entre les banques et leurs clients, d'améliorer la communication au public, et d'outiller les représentants des consommateurs pour qu'ils soient mieux informés sur les services bancaires. Si les usagers recherchent davantage de protection et une meilleure compréhension du secteur, les établissements financiers ont également besoin de la confiance de la population pour dynamiser leurs activités dans un environnement économique contraignant.

Les deux parties sont déterminées à créer un environnement financier national plus sain. Le coordonnateur du RAC a salué cet accord comme étant l'aboutissement de longues discussions entamées depuis 2019. Il offre au RAC l'opportunité de mener un dialogue constructif, permettant aux consommateurs des banques de faire entendre leur voix et de travailler ensemble à l'amélioration de l'accès à des services financiers équitables. « C'est vraiment un excellent outil que nous venons de mettre en place pour l'ensemble des consommateurs des banques. Les préoccupations liées à la qualité et aux coûts des services bancaires sont prises en compte dans le cadre de ce protocole que nous venons de signer », a assuré Mermans Babounga.

Du côté de l'Apéc, la signature de l'accord de collaboration avec le RAC marque une étape significative dans la volonté des deux parties de dialoguer en vue de favoriser une meilleure inclusion financière dans le pays. Le président de l'Apéc, Calixte Tabangoli, a qualifié l'accord d'historique, le considérant comme un pas en avant pour renforcer la confiance entre les banques et leurs usagers. « Nous avons décidé de nous rassembler pour commencer à discuter des malentendus. Nous aborderons des sujets tels que les comptes bancaires, le fonctionnement des services, les questions sur le traitement des réclamations et le non-virement d'argent... », a-t-il expliqué.

Les prochaines étapes seront cruciales pour évaluer l'efficacité des initiatives mises en place et leur impact sur la confiance des consommateurs envers leurs banques. Les deux parties espèrent que cette collaboration aura un impact positif sur les pratiques bancaires. Une meilleure communication permettra, à terme, aux consommateurs de se sentir plus en sécurité dans leurs interactions avec les banques et d'élever le niveau d'éducation financière de la population.