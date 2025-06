Congo-Brazzaville: Transferts - Christoffer Mafoumbi quitte Floriana pour Marsaxlokk

Le gardien international congolais de 31 ans rejoint le 4e du championnat maltais pour la saison 2025-2026.

Christoffer Mafoumbi ne disputera pas finalement pas le 1er tour des éliminatoires de la Ligue Europa Conférence, les 10 et 17 juillet. En effet, le natif de Roubaix quitte Floriana, qu'il avait contribué à mener à la 3e place du classement final, pour rejoindre Marsaxlokk, quatrième et non qualifié pour l'Europe.

Il a signé un contrat d'un an plus une saison en option.

« Alors que la reprise officielle est imminente, le club n'avait toujours pas recruté de staff technique et l'effectif est complétement décimé, avec 14 joueurs en fin de contrat, dont moi, et pas encore prolongés. Si on y ajoute des retards de paiement de salaires de la saison 2024-2025, j'ai estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour préparer la saison sereinement. Marsaxlokk m'a contacté et m'a présenté un projet plus stable. C'était donc logique d'y répondre favorablement. », a expliqué l'ancien capitaine des Diables rouges du Congo.

Après Mosta, dans le centre de l'île, puis Floriana, au sud de La Valette, la capitale, Mafoumbi s'installe sur le littoral sud, face au continent africain.

Cette saison, le quart de finaliste de la CAN 2015 a joué 38 matches toutes compétitions confondues pour 30 buts encaissés et 18 « clean sheet (match sans prendre de but).

Durant l'été 2024, il avait participé aux deux tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence, avant de retrouver la sélection à l'automne.

Un retour marqué par le naufrage des Diables rouges en Afrique du Sud pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2026.