Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage de la Nation à l'ancien ministre Bernard Tchibambelela

Les corps constitués nationaux, emmenés par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, ont rendu le 13 juin au Palais des congrès de Brazzaville un dernier hommage à l'ancien ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, Bernard Tchibambelela, avant son inhumation au cimetière familial de Mayitoukou, dans le département du Pool.

Né le 14 juin 1946 à Brazzaville, l'ancien député et secrétaire général du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI) est décédé le 21 mai à l'âge de 79 ans. Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a déposé une gerbe de fleurs en s'inclinant devant le cercueil contenant le corps sans vie de Bernard Tchibambelela. Avec une carrière bien remplie aux plans associatif, politique et administratif, l'illustre disparu aura marqué la vie publique nationale.

Le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara, a, dans son éloge funèbre, rappelé que Bernard Tchibambelela a été un élève docile et travailleur sur les bancs des écoles de Bacongo, Moukondzi-Ngouaka et Fraternité de Brazzaville. « Tu as travaillé sans cesse pour te former, te perfectionner, comprenant si bien que le savoir a son prix et que l'instruction est, après le pain, le premier besoin de l'homme. L'avenir serait brillant devant toi et te sourire », a-t-il déclaré.

En effet, après l'obtention du baccalauréat série D au lycée Savorgnan de Brazza, Bernard Tchibambelela a été orienté à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, puis à l'Ecole normale supérieure agronomique et la faculté des sciences économiques de Toulouse en France, en vue de l'obtention d'une maîtrise de biologie et physiologie, du diplôme d'ingénieur agronome et d'un doctorat 3e cycle économie et droit rural. « Universitaire de renom, le ministre Bernard Tchibambelela a inscrit son nom dans le panthéon des héros à l'Institut de développement rural de l'Université Marien-Ngouabi où il a été maître-assistant. Son amour avéré de l'économie rurale atteint son apogée lorsque le chef, comme il aimait appeler le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lui confia la mission en 1982 de créer le Crédit rural du Congo. Une institution financière novatrice destinée à impulser le retour à la terre et d'accompagner le développement rural, traçant ainsi la voie pour les nouvelles générations », a rappelé Jean Rosaire Ibara.

Au plan politique, Bernard Tchibambelela fit son entrée en politique à la fin des années 1980 où il intègre le comité central du Parti congolais du travail (PCT) en 1989 comme chef de division prospective et analyse de politiques économiques. Deux ans après, il quitte le PCT avec l'avènement de la démocratie pour intégrer le MCDDI. Député, il fut premier vice-président, deuxième vice-président et deuxième questeur de l'Assemblée nationale. « Monsieur le ministre, tu as été parlementaire, conseiller économique et financier du chef de l'Etat, ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, excellent négociateur en politique, épris de paix et de dialogue, tu as participé à la signature des accords liant le PCT et le MCDDI, scellant ce qui convie d'appeler socle de l'unité nationale. Doué d'une puissance de travail remarquable, tu as donné sans compter tes forces, ton intelligence, ton coeur », a témoigné Jean Rosaire Ibara.

Selon lui, ce grand ami du président de la République aura été présent dans toutes ses batailles. Il était de ceux qui n'économisaient ni leur temps, ni leur énergie au service de l'Etat et du bien public. Son éthique de travail et sa détermination à toujours viser le meilleur ont fait, a-t-il poursuivi, de lui un modèle pour les jeunes générations de fonctionnaires et des leaders politiques. « Grand administrateur, prosternons-nous devant la transcendance pour saluer sa mémoire, magnifier son oeuvre, prier pour son inscription dans la mémoire collective en signe de gratitude pour son dévouement à la cause de l'administration congolaise. Ta combattivité, ta fidélité à tes devoirs, tes grandes qualités d'administrateur ne seront pas seulement dans nos mémoires, mais aussi et surtout dans nos activités quotidiennes », a laissé entendre le ministre de la Santé. Notons que pour des loyaux services rendus à la nation, Bernard Tchibambelela a été élevé au rang de chevalier dans l'ordre du mérite congolais.