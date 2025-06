Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - Un appel à une prise de conscience collective

Au terme de la 5e édition de la traversée du Mayombe, Rodrigue Dinga Mbomi a plaidé pour que la lutte contre le diabète soit une cause nationale. Cette édition s'est achevée le 13 juin sur une note d'espoir, ont déclaré les participants à leur arrivée à la Mairie de Brazzaville.

L'augmentation significative des dépistages réalisés cette année par rapport aux précédentes éditions en témoigne. L'adjoint au maire de Brazzaville, qui a rendu hommage aux vaillants marcheurs à leur arrivée, n'a pas manqué de souligner l'importance de la marche dans ce combat que mene depuis cinq ans l'association Marcher courir pour la cause. « La marche est très efficace pour les diabétiques, la marche est l'une des activités physiques les plus efficaces pour prévenir et même combattre le diabète », a expliqué Emma Clesh Atipo Ngapi, précisant que consacrer 30 minutes d'activité physique par jour est essentiel pour la santé.

La santé de la population est une préoccupation qui tient à coeur MCPLC. La traversée du Mayombe est un arbre qui cache la forêt. La sensibilisation contre le diabète et les maladies non transmissibles est le principal message vehiculé. Rodrigue Dinga Mbomi a demandé à l'Etat de faire de la lutte contre le diabète une cause nationale. Selon lui, les maladies non transmissibles comme le diabète et l'hypertension artérielle sont une charge de dépenses publiques beaucoup plus importantes comme les maladies transmissibles tel que le VIH. La responsabilité du secteur privé est engagée parce que la santé au travail n'a pas de prix. « Continuons le combat, ce n'est pas toujours dans le Mayombe, mais c'est tous les jours à la maison », a souligné Rodrigue Dinga Mbomi.

Pour relever ce défi, l'association a bénéficié de l'appui de ses partenaires. La Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), dont le président Maixent Raoul Ominga avait donné le coup d'envoi de la marche, a montré à travers son engagement que la lutte contre le diabète est une affaire de tous. « Continuons à marcher, à informer et à prévenir. Rendez vous à la prochaine édition toujours plus unis avec la population en meilleure santé », a indiqué Mme Oddet Aphrodite, cheffe de département Projets et opération à la Fondation SNPC. La Société congolaise de logistique (SLOG) a félicité la démarche entreprise par MCPLC tout en lui garantissant son soutien. « Notre engagement à la Slog ne se limite pas à la logistique ou à l'économie. Il s'entend à tout ce qui concerne le bien-être de la population, car il n'y a pas de développement durable sans santé », a estimé Amandine Simonin pour qui cette course est bien plus qu'un événement sportif mais un cri du coeur, un appel à la responsabilité collective, une célébration vitale. Et de poursuivre : « Aujourd'hui, en voyant ces visages marqués par l'effort mais illuminés par la réussite, je suis convaincue que nous avons semé une graine d'espoir et d'engagement. »

NSIA assurance a félicité les marcheurs et salué l'engagement de MCPLC. « A NSIA, nous disons souvent que la vie est précieuse, protégeons-la. Aujourd'hui vous avez démontré que la vie est aussi une marche, une volonté, un combat que nous devons mener ensemble », a précisé Christ Lascony Bertrand, responsable marketing et communication de NSIA.