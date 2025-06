Congo-Brazzaville: Diplomatie - La Russie salue les relations d'amitié et de coopération avec le Congo

A l'occasion de la Journée de la Russie, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Ilias Iskandarov en poste au Congo a organisé, le 12 juin, à Brazzaville une cérémonie commémorative pour rappeler l'importance de cette fête nationale proclamée en 1990.

Dans son discours prononcé en présence de plusieurs ambassadeurs accrédités au Congo et autres invités de marque, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo a souligné les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. « La République du Congo est un partenaire fiable de la Russie sur le continent africain. Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1964, la coopération entre nos deux pays s'est développée dans tous les domaines. Aujourd'hui, elle repose sur la base solide de l'amitié entre les peuples russes et congolais, sur les principes du respect et de l'avantage mutuels. Elle est cimentée par le dialogue actif entre les leaders de la Russie et du Congo, leurs excellences les présidents Vladimir Poutine et Denis Sassou N'Guesso », a déclaré le diplomate russe.

En outre, il a rappelé la visite d'Etat effectuée l'an dernier par le chef de l'Etat congolais en Russie pour participer au sommet des Brics à Kazan en octobre, et tout récemment, « pour prendre part aux différentes célébrations du 80e anniversaire de la Grande Victoire ». Dans ce sens, il a souligné l'importance des efforts déployés par « le vrai sage de la politique africaine, le président Denis Sassou N'Guesso, afin de trouver les solutions de compromis aux situations les plus complexes ».

« La conclusion est évidente : la Russie n'a pas le droit d'être faible. Elle n'a pas le droit de renoncer à ses propres valeurs. L'histoire nous enseigne que la sécurité du continent eurasien et, en fin de compte, du monde entier, dépend de la solidité de la position de la Russie. Bien sûr, une telle solidité n'est pas possible sans de bonnes relations, véritablement égalitaires, avec les pays amis, parmi lesquels la République du Congo occupe une place particulière », a assuré l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Ilias Iskandarov.

Parlant du processus de la décolonisation, il a déclaré : « Dans un contexte de la multipolarité, nous voyons plus clairement la perspicacité des fondateurs de l'ONU, qui ont placé à la base du fonctionnement de l'Organisation mondiale le principe de l'égalité souveraine des États, indépendamment de la superficie de leur territoire, de leur potentiel démographique, de leurs ressources ou de leur puissance. Rappelons que c'est précisément le droit des nations à l'autodétermination qui a constitué le fondement juridique international du processus de décolonisation. »

A propos du 12 juin...

La Journée de la Russie célébrée le 12 juin de chaque année est la principale fête nationale proclamée en 1990, date à laquelle la Déclaration sur la souveraineté étatique de la Russie a été adoptée. « À ce jour, notre pays a également reçu son nouveau nom : la Fédération de Russie », a précisé le diplomate qui s'est dit « énormément heureux » d'accueillir à l'ambassade les partenaires et les amis de son pays, ainsi que ses compatriotes.

« Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer qu'au début des années 1990, après l'effondrement de l'URSS, beaucoup pensaient que c'était la fin de l'histoire et qu'un monde unipolaire allait régner pour toujours, une Pax Americana mondiale, où tout ce qui se passait sur la planète devait être surveillé par l'Occident. C'est précisément à cette époque que notre pays a formulé un concept novateur de multipolarité », a fait savoir l'ambassadeur.

« Peu de nos partenaires étrangers étaient alors prêts à le prendre au sérieux. Cependant, nos amis chinois ont partagé les idées russes. En 1997, la Déclaration commune sur un monde multipolaire et la formation d'un nouvel ordre international a été signée. Il s'agissait du tout premier document international sur ce sujet. Ainsi, les prédictions de la Russie et de ses alliés se sont avérées concrètes », a ajouté Ilias Iskandarov.

L'ambassadeur a aussi évoqué la part des pays du Brics dans le PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, qui s'élevait, selon lui, à 37% même avant son récent élargissement. « Cette union dépasse largement la part du Groupe des sept, qui est de 29%. À la fin de 2024, malgré les 29 mille sanctions collectives imposées par l'Occident, la Russie a dépassé le Japon et est devenue la quatrième économie du monde », a assuré le diplomate.