Tunisie: Régime de l'auto entrepreneur - 2000 bénéficiaires ont reçu leurs cartes d'auto entrepreneur

Le ministre tunisien de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a annoncé le vendredi 13 juin 2025 que 2 000 bénéficiaires du régime de l'entrepreneur individuel avaient déjà reçu leurs cartes. Le nombre d'inscrits sur la plateforme dédiée à ce régime a atteint 7 000 à ce jour. Ces annonces ont été faites lors de l'ouverture des activités de la Journée régionale d'information sur ce nouveau système, organisée dans le gouvernorat de Zaghouan.

Objectifs des journées d'information régionales

Selon un communiqué du ministère, l'organisation de cette journée d'information s'inscrit dans une série de journées régionales visant à mieux faire connaître ce nouveau système et l'ensemble des incitations qu'il offre, notamment en matière de couverture maladie et de protection sociale.

À cet égard, le ministre a souligné que le ministère considère ce dossier comme l'une de ses priorités. Il assure un suivi continu et prend toutes les décisions nécessaires pour garantir la bonne mise en oeuvre du projet. Il s'engage également à traiter chaque situation de manière précise et personnalisée afin de surmonter tous les obstacles que pourraient rencontrer les entrepreneurs individuels.

Partenariats clés pour l'emploi et le rôle social de l'État

Dans le cadre du programme des grands employeurs lancé récemment par le ministère, le ministre a supervisé la signature de trois accords de partenariat avec de grandes entreprises économiques opérant dans divers secteurs industriels du gouvernorat, notamment la transformation du plastique et la fabrication de produits sanitaires. Cette initiative vise à renforcer le principe de complémentarité entre les secteurs public et privé et à consolider le rôle social de l'État.

Le ministre a précisé que ces accords généreraient un nombre significatif d'emplois dans le gouvernorat, répondant ainsi aux besoins de ces entreprises en compétences et en ressources humaines. Il a rappelé que la Constitution tunisienne garantit le droit du citoyen à un travail décent et à un salaire équitable. C'est dans ce cadre que s'inscrit la loi réglementant les contrats de travail et interdisant la sous-traitance, qui met fin à toutes les formes d'emploi précaire et d'esclavage déguisé.

Au cours de sa visite, le ministre a également inspecté le fonctionnement de la Direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, des bureaux de l'emploi et du travail indépendant à Zaghouan et Fahs, de l'unité régionale de formation continue et de promotion professionnelle, du Centre de formation et d'apprentissage professionnel, et du Centre de la jeune fille rurale à Bir Mcherga.

Riadh Chaoued a, par ailleurs, annoncé le début des études pour la construction d'un complexe intégré de l'emploi qui comprendra la Direction régionale, le bureau de l'emploi et du travail indépendant, et l'Unité régionale de formation continue. Il a également révélé la création d'un espace d'initiative dans le gouvernorat.

Enfin, le ministre a annoncé l'augmentation de la capacité d'accueil de l'internat du Centre de formation et d'apprentissage professionnel de Zaghouan. Il a également fait part de la mise en place d'une formation spécialisée à double certification dans la conception, l'opération et la maintenance des presses, des machines-outils et des moules, dans le cadre de la coopération tuniso-suisse et en partenariat avec la Chambre nationale de la mécanique générale au sein de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA).

Il a aussi été annoncé le lancement des études complémentaires pour la création d'un centre pluridisciplinaire d'intégration économique et sociale à Bir Mcherga.